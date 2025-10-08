2005-2008 yılları arasında büyük ilgi gören 'Emret Komutanım' dizisindeki 'Ferit Tekin' karakteriyle hafızalara kazınan Kural, genç yaşta şöhretin zirvesine çıktı.

Oyunculuğunun yanı sıra, Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio'ya olan benzerliği ve yakışıklılığı sayesinde büyük bir hayran kitlesi edindi ve 'Yerli Leonardo DiCaprio' olarak anıldı.

Psikoz teşhisi konulduktan sonra uzun yıllar sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve tedavi gören Kural, gözlerden uzak bir yaşam sürerek oyunculuğu bırakma kararı almıştı.

Geçirdiği zorlu günlerin ardından son dönemde yeniden kamuoyunun önüne çıkmaya başlayan Kural, oyunculuk yapmayı hiç sevmediğini dile getirmişti.

Daha önce yaptığı bir açıklamada, "Sektörde kalmayı başaramadım. Kariyerimin zirvesinde birçok engelle karşılaştım" sözleriyle yaşadığı sıkıntıları özetlemişti.

YENİ MESLEĞI DUYULUNCA HERKES ŞOKE OLDU

Kural, katıldığı bir televizyon programında şimdilerde neler yaptığı sorusuna verdiği cevapla büyük bir sürpriz yaşattı.

Oyunculuğu bıraktıktan sonra madencilik ile ilgilenmeye başladığını şu sözlerle açıkladı:

"MADENCİLİK HAKKINDA DÜŞÜNÜYORUM"

"Bir odam atölye orada değerli taşlar, değersiz taşları ve metali inceliyorum. Madencilik hakkında düşünüyorum. Altın tüccarlığı, elmas tacirliği gibi..."

ARDA KURAL KİMDİR?

Arda Kural, Türk sinema ve dizi oyuncusudur. 12 Nisan 1980 tarihinde Yalova'da doğdu.

Oyunculuk kariyeri ve fiziksel görünümü ile bir dönem büyük ilgi gördü. Özellikle genç yaşta Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio'ya olan benzerliği nedeniyle "Yerli Leonardo DiCaprio" olarak anıldı.

Yalova Endüstri Meslek Lisesi'nde kimya okudu ve Kocaeli Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Ayrıca 2 yıl dramaturji ve sinema eleştirmenliği eğitimi aldı.

1999 yılında kendi kurduğu Tiyatro Roman Tiyatrosu'nda profesyonel oyunculuğa başladı. Aynı yıl Eyvah Kızım Büyüdü dizisinde Altay rolüyle televizyona adım attı.

Kariyerinin önemli çıkışını 2005-2008 yılları arasında yayımlanan ve geniş kitlelerce izlenen Emret Komutanım dizisindeki 'Posta Ferit' karakteriyle yaptı.

Yer aldığı diğer önemli yapımlar arasında Lise Defteri (2003) dizisindeki Ediz rolü ve Dur Yolcu (Atatürk rolünde) gibi diziler ile Beyza'nın Kadınları, Banyo, Gelecekten Bir Gün gibi filmler bulunuyor.

Kural, kariyerinin zirvesindeyken psikolojik sorunlar yaşadı ve bir dönem psikoz teşhisi konularak tedavi gördü. Bu zorlu süreçte oyunculuktan uzaklaşmayı ve gözlerden kaybolmayı tercih etti.