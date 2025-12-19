Etkinlikler çerçevesinde okulda gerçekleştirilen sergide, geleneksel motiflerimiz ve yerli ürünlerimizin yanı sıra, ülkemizin son dönemdeki milli teknolojik gelişmeleri de tanıtıldı.

Öğrenciler, bu sayede hem kültürel hem de teknolojik alanda farkındalık kazandırırken; yerli teknolojik araçlardan ilham alarak hazırladıkları özgün çalışmalarla da yenilikçiliklerini gösterdi.

Birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden biri olan aşure geleneği de etkinliklere renk kattı. Dostluk, kardeşlik, emek ve paylaşmanın mutluluğunu simgeleyen aşure, öğrenciler, öğretmenler ve velilerle büyük bir memnuniyetle paylaşıldı. Etkinliğin en dikkat çeken unsurlarından biri ise okul bahçesinde sergilenen ve öğrencilerin büyük ilgisini çeken yerli otomobil oldu. Öğrenciler, milli teknoloji hamlesinin bu önemli sembolünü yakından inceleme fırsatı bularak ilham aldı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte öğrenciler hem eğlenip hem öğrenirken, aynı zamanda toplumsal değerleri pekiştirdi.

'BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZ GÜÇLENİYOR'

Programa ilişkin bir açıklama yapan Okul Müdürü Abidin Mutlubaş, "Bu anlamlı hafta dolayısıyla düzenlediğimiz etkinliklerde emeği geçen ve katkı sağlayan tüm destekçilerimize teşekkür ederiz. Öğrencilerimizde yerli malı bilinci ve milli değerlere sahip çıkma duygusunu pekiştirmek bizler için çok önemli. Birlik ve beraberliğimizin güçlenmesi, milli değerlerimizi yaşatmak, son derece insani ve kıymetli bir duygudur" ifadelerini kullandı.