Yerli Malı Haftası ne zaman? Yerli Malı Haftası önemi nedir?

Okullarda kutlanan Yerli Malı Haftası’nda öğrencilere yerli ve milli malın değeri vurgulanıyor. Her yıl öğrenciler bir haftayı Yerli Malı Haftası olarak kutlamaktadır. Peki, Yerli Malı Haftası ne zaman? Yerli Malı Haftası önemi nedir?

KAYNAK: Haber Merkezi
Yerli Malı Haftası ne zaman? Yerli Malı Haftası önemi nedir?

Her yıl Aralık ayının bir haftası Yerli Malı Haftası olarak değerlendirilir. Bu Yerli Malı Haftası’nda öğrenciler evlerinden getirdikleri ürünlerle ülkemizde yetişen yerli malı bilinci kazandırılmaya çalışılır. Peki, Yerli Malı Haftası ne zaman? Yerli Malı Haftası önemi nedir?

Yerli Malı Haftası ile I. Dünya Savaşı sonrası oluşan ekonomik darboğazın ardından yabancı ülkelere para akışının önünün kesilmesi ve toplumsal tutum bilincinin oluşması amaçlanmıştır.

Yerli Malı Haftası 1946 yılından itibaren kutlanmaktadır.

Aralık ayı içerisinde kutlanan Yerli Malı Haftası’nda tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve ''yerli malı kullanmanın önemi'' vurgulanıyor.

YERLİ MALI HAFTASI NE ZAMAN?

Yerli Malı Haftası, Türkiye'de 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan bir haftadır. Bu haftada, Türkiye'de üretilen malların ve ürünlerin tüketimi teşvik edilir.

YERLİ MALI HAFTASI ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

Yerli Malı Haftası, yerli üretim ve yerli mal kullanımının teşvik edilmesini hedefler. Bu çerçevede, çeşitli etkinlikler, kampanyalar ve indirimler düzenlenir. Tüketicilerin yerli mal ve hizmetleri tercih etmelerini teşvik etmek, ülke ekonomisine katkıda bulunmak, yerli üreticileri desteklemek ve dışa bağımlılığı azaltmak amaçlarına yöneliktir.

Bu hafta, yerli üretim bilincini artırmak, tüketicilerin yerli markaları tercih etmelerini teşvik etmek ve ülkedeki ekonomik kalkınmayı desteklemek amacıyla önemli bir platform sağlar. Ayrıca, yerel üreticilerin ürettikleri ürünlerin kalitesini ve çeşitliliğini vurgulamak da bu haftanın amaçları arasındadır.

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