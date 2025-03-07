Yerli mikromobilite girişimi büyümeye devam ediyor: 3 ülke, 2,5 milyon kullanıcı, 20 milyon sürüş

Yerli girişimlerin başarı hikayelerine dair son örnek, sürdürülebilir mobilite sektöründen geldi. 2019’un sonlarında Bilkent Üniversitesi kampüsünde yalnızca 100 scooter ile yola çıkan mikromobilite girişimi hop, her yıl %50’den fazla büyüyerek Türkiye, Karadağ ve Yunanistan’da 2,5 milyonu aşkın kullanıcıya ulaştı.

Bilkent Üniversitesi’nde dört girişimci tarafından kurulan ve bugüne dek 20 milyonu aşkın sürüşe aracılık eden hop, Selanik’ten sonra geçtiğimiz yıl Yunanistan’ın Atina ve Patras kentlerine de açılarak 4 kat büyüdü.

Sürdürülebilir mobilite vizyonu ve kullanıcılarına sunduğu ek faydalarla kısa sürede sektörde önemli bir oyuncu haline gelen hop, uluslararası büyüme stratejisi ışığında küresel partnerlerle ortaklıklar kurdu. Bu süreçte üç mikromobilite şirketini bünyesine katarak filosunu genişletti, operasyonel kabiliyetlerini de ileri taşıdı.

Türkiye’nin hizmet ağı en geniş, Doğu Avrupa'nın en hızlı ve sürdürülebilir büyüyen paylaşımlı mikromobilite platformu hop, küresel ölçekte sunduğu elektrikli scooter hizmetiyle kısa mesafe ulaşımı kolaylaştırmaya, çevre kirliliğini azaltmaya ve insan merkezli şehirlere katkıda bulunmaya devam etmeyi planlıyor.

“TÜRKİYE’DEN DÜNYAYA AÇILAN BİR MOBİLİTE PLATFORMU İNŞA EDİYORUZ”

Değerlendirmelerini paylaşan hop Kurucu Ortağı ve CMO’su Ahmet Batı, “Açıldığımız uluslararası pazarlarda şehirlerin kendine özgü ulaşım alışkanlıklarını ve ihtiyaçlarını dikkate alarak şekillendirdiğimiz esnek operasyon modelimizle, Türkiye’den dünyaya açılan bir mobilite platformu inşa ediyoruz. Mikromobilite sektörünün küresel büyüme trendinden ve sürdürülebilir ulaşım çözümlerine yönelik talep artışından da yararlanarak milyonlarca insanın ulaşım tercihi olabildiğimiz için gururluyuz” dedi.

Mikromobilite kavramını Türkiye’ye tanıtan girişimlerden biri olan hop'un büyümesinde, küresel ödeme devi Mastercard ile ilk günden bu yana yürütülen stratejik işbirliğinin önemli olduğuna da dikkat çeken Ahmet Batı, "hop'u kullanıcı nezdinde tercih edilen bir uygulamaya dönüştüren en önemli özellik, uygulama deneyimimiz. Masterpass altyapısını kullanan hop, kullanıcılarına kart bilgilerini paylaşmadan, güvenli ve hızlı ödeme imkanı sunuyor. hop uygulamasını indiren bir kullanıcı, 1 dakikadan kısa bir sürede ilk sürüşünü gerçekleştirebiliyor. Bu altyapı sayesinde kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyor, aynı zamanda Mastercard gibi küresel bir güçle yıllardır düzenlediğimiz kampanyalarla müşteri bağlılığını artırmayı başarıyoruz” ifadelerini kullandı.

YERLİ ARAÇ TEKNOLOJİLERİ GELİŞTİRECEK, KÜRESELDE BÜYÜYECEK

Kuruldukları günden itibaren birçok başarıya imza atan hop’un Kurucu Ortağı ve CMO’su Ahmet Batı, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“hop olarak kurulduğumuz ilk günden bu yana sürdürülebilir bir gelecek için çalışıyoruz. Bugün üç farklı ülkedeki 20’den fazla şehirde günlük yaşamı kolaylaştıran hop’lar gelecek planlarımıza olan inancımızı ve güvenimizi en üst seviyeye taşıyor. Gelecekte, hop olarak yaya öncelikli şehirler yaklaşımıyla daha fazla şehir sakinine çevreci, pratik ve erişilebilir kısa mesafe ulaşım alternatifi sunmaya devam edeceğiz. Hem Türkiye’de hem de küresel pazarlarda büyümeyi sürdürürken, önümüzdeki dönemde yerli araç teknolojisi geliştirme çalışmalarına hız verecek, mevcut filomuzu, çevresel etkimizi en aza indirecek şekilde yenileyecek, operasyon araçlarımızda elektrikli filoya geçiş yapacağız. Verimlilik odağıyla hop’u bir ulaşım platformu olmanın ötesine taşıyarak, sürdürülebilir geleceğin inşasını vizyon edinen ve karbon nötr hedefine emin adımlarla ilerleyen bir başarı hikayesine dönüştürmek konusunda kararlıyız.”