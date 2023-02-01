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Milyoner sayısı bir yılda yüzde 82 arttı. Birileri çok zengin oldu birileri zor geçinir oldu

AKP'nin uyguladığı yanlış ekonomi politikaları sonucunda BDDK verilerine göre; yerli milyoner sayısı 760 bine çıktı.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 11:11
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Yerli milyoner sayısı 760 bine çıktı

Milyoner sayısı bir yılda yüzde 82 arttı. Birileri çok zengin oldu birileri zor geçinir oldu
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Türkiye ekonomisindeki krizde, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı öne çıkarken, ülkedeki milyoner sayısında artış görüldü. 

Yerli milyoner sayısı geçen yıl Aralık ayına göre; 290 bin 10 mudi artarak 760 bin 982’ye ulaştı.

YERLİ MİLYONER SAYISI 760 BİNE ÇIKTI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) Aralık 2022 itibarıyla yayımladığı veriler, AKP iktidarının politikaları sonucu fakirden zengine sermaye transferinin sürdüğünü gösterdi.

BDDK’nin aylık verilerine göre, Aralık 2022 itibarıyla bankalarda “1 milyon liranın üzerinde” mevduatı olan “yurtiçi yerleşik mudi sayısı” (yerli milyoner sayısı) Aralık 2021’e kıyasla 290 bin 10 mudi artarak 760 bin 982’ye ulaştı.

Bu mudilerin toplam mevduat büyüklüğü de aynı dönemde yüzde 82.6 artarak 5 trilyon 723 milyar liraya liraya yükseldi.

Yine verilere göre yerli milyonerlerin toplam mevduattaki payı da Aralık 2022 itibarıyla son bir yılda yüzde 63’ten yüzde 69.3’e çıktı. 

MEVDUAT BÜYÜKLÜĞÜ '8.3 TRİLYON LİRA'

Buna karşın mevduat büyüklüğü “10 bin liraya kadar” olan yerli mudilerin payı yüzde 1.8’den yüzde 1.4, “10-50 bin TL” arası olanların payı yüzde 4.5’tan yüzde 3.6, “50-250 bin TL” olanların payı yüzde 13.7’den yüzde 10.5 ve “250 bin-1 milyon TL” olanların payı yüzde 17’den yüzde 15.2’ye geriledi. Öte yandan Aralık 2022 itibarıyla toplam yerli mudi sayısı 18.7 milyon artışla 150.3 milyon kişi, toplam mevduat ise yüzde 66 artarak 8.3 trilyon liraya ulaştı. 

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Öfkeli Filozof
1.02.2023 12:29
Milyoner sayısının artışı tamamen döviz kurunun astronomik artışına bağlı. 250bin TL eden döviz bugün 1milyon TL'yi geçiyor. Milyoner sayısı artmış görünse de alım gücü geriledi bile. AKP uçuruyor  
 
Milyoner
1.02.2023 12:21
1 milyon liraya giriş daire ev alınamıyor o zaman tüm ev sahipleri milyoner yav milyonun adı kalmış alım gücü yok  
 
Mehmet Yıldız
1.02.2023 11:30
Allah'la aldatanlar. Ama unuttukları birşey var ömür dediğin nedir ki göz açıp kapatınca ya kadar. Hesabınızı vereceğiniz her herbir yetim hakkı için Allah sizi cehennemin dibine soksun inşallah.  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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