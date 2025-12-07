Türkiye’de travma alanında kullanılan protezlerde yerli üretim oranı yüzde 100’e, artroplasti protezlerinde ise yüzde 70’e çıkmasına rağmen Devlet Malzeme Ofisi’nin (DMO) alım ve fiyat politikalarının üreticileri zor durumda bıraktığı belirtildi.

Edinilen bilgilere göre DMO, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) tavan fiyatları 2 yıldan bu yana güncellenmediği için 17 bin 800 TL'lik fiyattan kendisine protez satmak istemeyen yerli üreticiye yapmadığı yüzde 35'lik zammı, ABD protez markası Stryker'a yaptı.

İddialara göre üstelik Stryker ile DMO arasındaki anlaşma, Stryker'in kendi bünyesine kattığı Çin firması Trauson'un ürünleri üzerine düzenlendi. Böylece yerli üreticiye her bir diz protezi için ödenmeyen 24 bin 337 TL Çin malları için ABD firmasının cebine girecek.

İHRACAT FİYATLARI DAHA YÜKSEK

2023’ten bu yana yerli diz protezleri için Sosyal Güvenlik Kurumu’nun belirlediği SUT tavan fiyatı 17 bin 800 TL seviyesinde. Yerli üreticilere SUT fiyatı üzerinde satış izni verilmezken, yabancı firmaların bu sınırın üzerinde satış yapabildiği iddia ediliyor.

Türkiye’de 17 bin 800 TL’ye satılan bir diz protezi, Hollanda’da 1750 euroya, Belçika’da 2 bin 800 Euro'ya, İsviçre’de ise 4 bin 500 dolara alıcı bulabiliyor. Yerli firmaların ihracatta uyguladığı en düşük fiyatın 550 dolar olduğu, Mısır gibi ülkelerde ise aynı ürünün 700 dolara satıldığı belirtiliyor.

Uzayan vadeler, yükselen hizmet maliyetleri ve düşük ürün fiyatlar sektörü zorluyor. Son 6–7 ayda dört yerli tıbbi cihaz üreticisi konkordato ilan etti.