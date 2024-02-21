Yerli teknoloji devi yeni ürünlerini tanıttı

Yerli teknoloji markası Casper, “Casper Tech Vision Day” etkinliğinde yeni ürünlerini tanıtarak, 2024 yılı hedeflerini duyurdu.

3 alt markasıyla hem bireysel hem de kurumsal alanda çözümler sunmayı amaçlayan firma, etkinlikte Excalibur, Casper Nirvana ve Casper VIA ailelerinin en yeni üyelerini kullanıcıların beğenisine sundu. Firma, en yeni üst segment akıllı telefon, diz üstü bilgisayar ve oyun bilgisayarı ürünlerini tanıttı.

33 YILDIR DİJİTAL DÖNÜŞÜME ÖNCÜLÜK EDİYOR

Etkinlikte konuşan Casper Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman, hem kişiye özel üretim hem de seri üretim avantajlarının Casper’ı sektörde istisnai hibrid bir model olarak öne çıkardığını açıkladı.

Casper olarak 33 senedir bilgisayar teknolojileri gibi global bir alanda, global know-how ile yerel işgücü ve üretimini birleştirerek dünya çapında bir örnek oluşturduklarına dikkat çeken Karaman, “Ürünler, global trendlerin üzerine Türk tüketicisinin beğenileri göz önünde bulundurularak özelleştiriliyor. 3 alt markamız olan Excalibur, Casper Nirvana ve Casper VIA ile Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük ediyoruz” dedi.

AR-GE YATIRIMLARINI 2 KAT ARTIRACAK

Yapay zeka teknolojisiyle hız kazanan sektörde bu yıl yüzde 40 büyüme hedeflediklerini açıklayan Karaman, “Bu yönde, ürün gamımızı daha üste çekmek, oyun ve performans bilgisayarlarımızı artırarak uzun ömürlü kullanım performanslarını desteklemek adına Ar-Ge yatırımlarımızı 2 kat artıracağız. Tüm bu çalışmaların sonucunda 15 yeni üst segment ürünü Türk tüketicisinin karşısına çıkaracağız. Odak noktamız tüketici deneyimini iyileştirmek üzerine. Bilgisayarlarımızda NPU’nun entegre olmasıyla birlikte, yapay zekanın daha optimize ve akıcı bir deneyim sağlamasını hedefliyoruz. 2024 sonunda cihazlarımızın %30’unun yapay zeka destekli olacağını, 2025’te bu rakamın NPU’ların devreye girmesi ile %70’lere çıkacağını öngörüyoruz” dedi.

TÜKETİCİYE ÖZEL ÜRETİM

Türkiye’de tüketiciye özel üretim yapma becerisi olan bilgisayar üreticisi olarak, kullanıcılara binlerce tasarım seçeneği arasından dilediğince konfigürasyon yapabilme imkanı tanıdıklarını dile getiren Karaman, “Her gün 500’den fazla çalışanımızla iş planlarımızı bu yönde güncelliyoruz. Son teknolojiye ve kaliteye verdiğimiz önemle, 8 şehirdeki 9 noktamızda, 1 saatte hizmet garantisi vererek fark yaratıyoruz” diye konuştu.

AKILLI TELEFON CASPER VIA X40 ÖZELLİKLERİ NELER?

3D glass tasarımı sayesinde Casper VIA X40, pürüzsüz görünümü tamamlayan ince metalik çerçeveleriyle premium bir görüntü sunuyor. 6.67’’ FHD+ AMOLED ekranıyla dizi/film, video izlerken ve oyun oynarken daha canlı ve daha parlak görüntüler sunarak alınan keyfi artırıyor. Arcsoft yapay zeka yazılımı ile güçlendirilmiş 24MP ön kamera canlı, parlak ve net özçekimler çekilmesini sağlarken, 50MP+5MP+2MP arka kamerası ile de yüksek çözünürlükte canlı ve kaliteli fotoğraflar çekilebiliyor. Casper VIA X40’ın Gece Siyahı, Gece Mavisi ve Casper’a özel Casper VIA Beyazı bulunuyor.

NIRVANA Z100 DİZÜSTÜ BİLGİSAYARI ÖZELLİKLERİ NELER?

Casper Nirvana Z100, firmanın bugüne kadar ürettiği en hafif ve en ince dizüstü bilgisayarı. 14.9 mm inceliğe ve %89 ekran gövde oranına sahip olan Casper Nirvana Z100, yalnızca 1,25 kilogram hafifliğiyle gün içerisinde dizüstü bilgisayarını yanından ayırmayan iş profesyonelleri için yüksek bir mobilite sağlıyor. Canlı görseller sunmanın yanı sıra opsiyon olarak eklenen OLED dokunmatik ekran, ‘Anti-Damage’ cam ekranı ile hem dayanıklı hem de şık bir tasarım sunuyor. Batarya, Type-C hızlı şarj özelliğindeki Nirvana Z100 adaptörü ile tam kapasiteye sadece 2 saatte ulaşırken, sadece yarım saat şarj ile yaklaşık 4 saatlik kullanım imkanı tanıyor. Fiyatı ise 25 bin TL’den başlıyor.

EXCALIBUR G911 OYUN BİLGİSAYARI ÖZELLİKLERİ NELER?

Hem oyunlar hem de profesyonel kullanımlar için üstün performans sağlayan Excalibur G911, core gamerler, mimarlar, mühendisler, yazılımcılar gibi profesyonel kesime ve öğrencilere hitap ediyor. Excalibur G911, dünyanın mobil plaformda en yüksek performansına sahip işlemci ekran kartlarıyla donatıldı. Excalibur G911, Intel’in RaptorLake refresh mimarisindeki 24 çekirdekli Core i9 14900HX işlemcisi ile üretildi. HX işlemciler, standart H işlemcilere göre daha yüksek TDP değeri ile birlikte %50’ye varan daha fazla performans sağlıyor. Excalibur G911 ile kullanıcıları Türkiye’de ilk kez maksimum performans sağlayan Intel Wifi 7 teknolojisi ile buluşuyor. Fiyatı ise 75 bin TL’den başlıyor.