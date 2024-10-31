Yerli teknoloji şirketi PEAKUP, iç iletişim, parola güvenliği ve e-posta imza yönetiminde fark yaratıyor

2025'e sayılı haftalar kala işletmelerin dijital dönüşümlerine ve teknoloji süreçlerine liderlik eden CIO ve CTO'ların bütçe hazırlığı başladı. Yapay zeka, makine öğrenmesi, bulut gibi teknolojilere yönelik artan iştah, rakamlara da yansıdı. 10 şirketten dokuzunun 2025'te BT harcamalarında artış öngördüğü kaydedildi. EY tarafından yürütülen araştırma sonuçları 2 şirketten birinin, 10'dan fazla BT tedarikçisiyle çalıştığı gerçeğini gösterirken, maliyet iyileştirme ve BT konsolidasyonu, teknoloji liderlerinin önceliğine dönüştü. Bu da dijital dönüşüm süreçlerinde farklı iş ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı çözümler geliştiren, PEAKUP gibi yerli teknoloji şirketlerine yönelik arayışı artırdı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan PEAKUP CEO’su Ahmet Toprakçı, “Teknoloji çok hızlı değişiyor, işletmeler buna uyum sağlamaya çalıştıkça kullandıkları teknoloji yığınları da büyüyor. Bu noktada müşteri odaklı hizmet veren, farklı ölçeklerde projeler yürütme konusunda yetkin, şirketlerin değişen taleplerine esnek ve çevik bir biçimde yanıt verecek teknoloji kapasitesine sahip sağlayıcıların önemi artıyor. 12 yılı aşkın süredir toplumu teknolojiyle geleceğe hazırlama vizyonuyla çalışan PEAKUP olarak; gerek Microsoft çözümlerindeki uzmanlığımız, gerekse Velocity, PassGate ve SIGNandGO gibi öz kaynaklarımızla geliştirdiğimiz hizmet olarak yazılım (SaaS) çözümlerimizle, yeni mali yılda da işletmelerin teknoloji deneyimlerinin en güçlü temas noktası olmaya hazırız” dedi.

BT DEPARTMANLARINA GELEN 2 YARDIM TALEBINDEN BIRININ KONUSU "PAROLA SIFIRLAMA"

Dijital dönüşümde esneklik ve kuruma özel çözüm geliştirmenin doğrudan gerçek ve günlük problemlere odaklanmakla mümkün olduğunu dile getiren PEAKUP CEO’su Ahmet Toprakçı, “Örneğin BT departmanları bir yandan büyük ölçekli teknoloji altyapılarını işletmek ve dijital dönüşüm projelerini yürütmekle yükümlü, bir yandan da BT departmanlarının “parola sıfırlama” gibi zaman alan yardım taleplerine yanıt vermeleri bekleniyor. Şirketlerin BT yardım masalarına gelen taleplerin %20 ila %50'sinin parola sıfırlama talebi olduğu biliniyor. Bu durumun işletmeler için önemli bir verimlilik kaybı olduğu içgörüsünden yola çıkarak tamamen self-servis bir parola sıfırlama çözümü olan PassGate’i geliştirdik. Çalışanlar, SMS, mobil uygulama veya web paneli üzerinden parolalarını kolaylıkla sıfırlayabiliyor. 2019'dan bu yana aktif olarak kullanılan parola yönetimi çözümümüz PassGate, PEAKUP'ın farklı iş ihtiyaçlarına yönelik sunduğu ve performansa doğrudan etki eden esnek çözümlerden yalnızca biri. PEAKUP bu yaklaşımla işletmelere zaman kazandırıyor, güvenilir bir teknoloji sağlayıcısı olarak inovasyonu tüm iş ihtiyaçlarına taşıyor” dedi.

“TEMEL AMAÇ TEKNOLOJIYI ERIŞILEBILIR KILMAK”

PEAKUP'ın günlük operasyonlara odaklanan hizmet olarak yazılımı çözümlerinin yalnızca iş süreçlerini kolaylaştırmadığını, aynı zamanda güvenlik, hız ve sürdürülebilirlik vaat ettiğini söyleyen PEAKUP CSO'u KadirCan Toprakçı ise, diğer ürünlere ilişkin ayrıntıları şu ifadelerle paylaştı:

“PassGate'in yanı sıra Velocity ve SIGNandGO çözümlerimiz en temel amaçlarımızdan biri olan teknolojiyi erişilebilir kılma amacımıza hizmet ediyor. Bugün tüm iş süreçlerinin büyük ölçüde dijital iletişimle yürütüldüğü gerçeğinden hareket eden Velocity, merkez ofis ve saha çalışanlarını bir araya getiren bir dijital çalışan bağlılığı platformu olarak öne çıkıyor. Kuruluşların kendi kültürlerine göre özelleştirebildiği Velocity; şirket ölçeğindeki tüm çalışanlara duyuru takibi, doküman erişimi, geribildirim paylaşımı gibi imkanlar veriyor. Çalışanlar, iş arkadaşlarının doğum günlerini veya yıldönümlerini hem mobil hem cihazlarından hem de web üzerinden erişebildikleri bu platformdan takip edebiliyor. İnsan kaynakları birimi yöneticileri ise bu platform aracılığıyla çalışan anketleri düzenleyebiliyor ve geribildirim toplayabiliyor. Yalnızca 18 dakika içinde devreye alınabilen Velocity genel anlamda tüm şirketi dijital bir platformda bir araya getirerek şirket içi iletişim ve işbirliği ağı kuruyor.

Öte yandan çalışanların e-posta imzalarını tek bir merkezi sistemden yönetmeye olanak tanıyan SIGNandGO, yine görünmez bir probleme oldukça inovatif bir çözüm sunuyor. E-posta imzaları marka kimliğinin diğer paydaşlara gösterilmesi ve kurumsal anlamda bir bütünlük sağlanması açısından önemli bir alan. SIGNandGO, şirket ölçeğinde tüm çalışanların mail imzalarını tek yerden yönetme olanağı sunarak, yalnızca BT ekiplerine atfedilen bir yükü pazarlama, insan kaynakları ve BT departmanları arasında paylaştırıyor. 16 dakikada kurulabilen ve kullanılabilen SIGNandGO ile marka tutarlılığı korunurken, lansman, duyuru, kampanya, hizmet tanıtımı gibi tasarımlarla e-posta imzaları pazarlama aracına dönüşebiliyor” diye konuştu.

1 MILYONDAN FAZLA KIŞI TARAFINDAN KULLANILIYOR

PEAKUP'ın kendi çözümlerinin yanı sıra Microsoft uzmanlığıyla altyapı, veri yönetimi, lisans ve yapay zeka çözümleri de sunduğunu hatırlatan PEAKUP CEO’su Ahmet Toprakçı, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Güçlü teknoloji altyapımız sayesinde işletmelere yalnızca hızlı ve etkin çözümler sunmakla kalmıyoruz, aynı zamanda değişim yönetimi hizmetlerimizle şirketlerin dijital dönüşüm süreçlerinin her aşamasında yanlarında oluyoruz. Her ölçek, kapsam ve sektörde, ana hatları belirlenen iş ihtiyaçlarına esnek çözümler sunabilme yeteneğine sahip PEAKUP, hem yerel hem de uluslararası bini aşkın şirkete hizmet veriyor ve 1 milyonu aşkın tekil kullanıcının teknoloji deneyimlerinin temas noktası olarak konumlanıyor. Analiz, aksiyon ve adaptasyon olarak formülleştirdiğimiz yaklaşımımızla öncelikle ihtiyaçları anlıyor, ardından müşterilerimizi en doğru ve ihtiyaca uygun teknolojilerle buluşturuyoruz. Dijital dönüşüm projelerinin başarıya ulaşmasında teknoloji sağlayıcısı ve müşterinin aynı dili konuşabilmesi, aynı sayfada olabilmesi çok kritiktir. Londra, Dubai ve İstanbul ofislerimizde çalışan 100'ü aşkın çalışma arkadaşımızla, BT yöneticilerinin, teknoloji liderlerinin yanında olmayı sürdüreceğiz.”