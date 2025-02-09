Yerli üreticiler dünyaya açılacak!

Yerli üreticinin dünyaya açılmasını hedeflediklerini belirten Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği Başkanı Murat Bekiroğlu, "İstanbul'da 15 Şubat'ta düzenlenecek fuar, yerli üreticilerimizin dünya sahnesine çıkmasını sağlayacak. Sektörümüz istihdam oluşturmada büyük bir potansiyele sahip. Türkiye, tekne üretiminde dünya çapında önemli bir noktaya ulaştı. Pandemi sonrası 3-8 metre ve 10-15 metre arası teknelerde yerli üreticiler arttı. Amacımız, bu üreticileri global pazarda daha güçlü hale getirmek. Denizcilik kültürünü yaymak ve gençleri sektöre kazandırmak için pek çok seminer ve etkinlikler düzenlenecek. Avrupa, Orta Doğu ve Katar başta olmak üzere birçok ülkeden ziyaretçilerin gelecek. Türkiye'nin denizcilikte bir marka olması için büyük bir fırsat. 2025 yılında piyasada bir toparlanma bekliyoruz. Döviz kurlarındaki hareketliliğin de yerli üreticiyi rahatlatarak dış pazarlara daha fazla açılmasına katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Sektör istihdam oluşturmada önemli bir potansiyele sahip. Bu potansiyeli de ortaya çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin denizcilikte uluslararası alanda daha büyük bir oyuncu olması için dış pazarlara odaklanacağız" dedi.

Sektördeki mevcut durumu değerlendiren Başkan Vekili Cem Hüroğlu da "Sektörde maliyetler yükseldi. Bu sebeple Avrupa ile olan fiyat farkımız da kapandı. Eskiden İtalya'ya göre çok daha uygun fiyatlarla üretim yaparken, bugün aynı seviyeye geldik. Pandemi sonrası büyük bir hareketlilik yaşayan sektör, Avrupa'daki genel yavaşlamaya paralel olarak, Türkiye'de de yavaşladı. Ticari gemi tarafında nispeten hareketlilik devam ediyor" diye konuştu.