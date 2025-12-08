Tofaş, yerli üretim Fiat Ulysse’nin 9 kişilik yeni versiyonunun üretimine başladı. Geniş iç hacmi, 2 milyon 86 bin TL’den başlayan fiyatı ve sıfır faizli kredi avantajıyla model pazara iddialı bir giriş yaptı.

Markanın orta ticari segmentteki güçlü oyuncusu yerli Fiat Scudo ile 2025 yılında dikkat çekici bir başarıya imza attıklarını söyleyen FIAT Marka Direktörü Altan Aytaç, “Scudo Van ve Combi gövdeleriyle bu modelimiz yılın ilk 10 ayında 6 bin 425 adetlik toplam satışa ulaştı. Bu performansıyla yüzde 32 segment payı elde eden Scudo ailesi, segmentinde lider konuma ulaştı. Tofaş Fabrikası’nda yerli olarak üretimine başlanan Ulysse minibüs ile, pazardaki gücümüz daha da artacak. Ulysse’nin yerlileşmesi, hem ürün gamımızı güçlendirecek hem de rekabet avantajımızı ileriye taşıyacak. Scudo’da yakaladığımız ivmeyi, yerli Ulysse ile sürdürmeye kararlıyız” dedi.

3+3+3 koltuk düzeniyle üretilen yerli Ulysse’de, 8 ileri tam otomatik şanzıman ile kombinlenen 180 HP gücünde verimli 2.2 Multijet motor görev yapıyor Motor, WLTP standartlarına göre, 6,6–7,4 l/100 km birleşik yakıt tüketimi sunuyor.