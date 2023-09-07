Yerli üretim yapay damar hayat kurtardı

Hatay’da 63 yaşındaki bir hasta, ağrı, şişlik ve yürüme zorluğu gibi şikâyetlerle hastaneye başvurdu.

Yapılan tomografik damar film görüntülemesi sonucunda, hastanın iki bacağının kasık bölgesinden böbrek atar damar seviyesinin hemen altına kadar tıkalı olduğu tespit edildi.

Uzm. Dr. Metin Onur Beyaz tarafından Leriche Sendromu teşhisi konularak hastanın tedavi altına alınması kararı verildi.

“Yapay damar”, tıkalı damarların yeniden canlandırılmasını sağlamak için damar içine yerleştirildi.

Sonrasında Stena Çok Katmanlı Periferik Akım Çevirici Stent uygulaması yapılarak işlem başarılı bir şekilde bitirdi.

“Yapay damar”, damarın içine yerleştirilerek tıkalı bölgenin genişletilmesi ve normal kan akışının yeniden sağlanması amacıyla kullanılıyor.

Damar içinde oluşan balonlaşmaları veya yaralanmaları tedavi etmek için özel olarak tasarlanmış bir tıbbi cihaz olarak ön plana çıkıyor. Bu cihaz, damarı destekleyerek doğru kan akışının yeniden sağlanmasına yardımcı oluyor.

Türkiye’nin ilk yerli üretimi, bu başarısıyla sadece Türkiye değil aynı zamanda küresel düzeyde de ses getiriyor.