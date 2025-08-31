Yerli ve Milli Cumhur İttifakı’nın Kara Listesi

Slogan başka, kasadaki fiş başka. "Yerli ve milli" denilen bir ülkede, raflarımızdaki onlarca markanın gerçek sahipleri yabancı. Bu yazı bir "boykot çağrısı" değil; bir yüzleşme çağrısıdır.

Soruyorum:

Devlet kürsüsünden "yerli ve milli" diye haykırırken, aynı devletin gözünün önünde stratejik gıda, içecek, enerji ve perakende markaları birer birer yabancı sermayeye devredilirse, bu söylem kime hizmet eder?

"Yerli ve milli" sadece meydanlarda mı var, market raflarında yok mu?

Kara Liste – Yabancı Kontrolündeki Markalar (Seçilmiş Örnekler)

• Beymen — Katar (Mayhoola for Investments)

• Cevahir AVM — Kuveyt (St Martins Property / KIA)

• İçim (Ak Gıda) — Fransa (Lactalis)

• Kola Turka / Çamlıca / Saka — Japonya (DyDo Drinco)

• Hayat Su / Sırma — Fransa (Danone)

• Erikli — İsviçre (Nestlé Waters Türkiye)

• Doğadan — Amerika Birleşik Devletleri (The Coca‑Cola Company)

• Yeni Rakı — Birleşik Krallık (Diageo / Mey İçki)

• Kemal Kükrer — Japonya (Ajinomoto)

• Kent Gıda — Amerika Birleşik Devletleri (Mondelez International/Cadbury)

• Filiz Makarna — İtalya (Barilla)

• Banvit — Brezilya & Katar (BRF + QIA / TBQ Foods)

• Hacı Şakir — Amerika Birleşik Devletleri (Colgate‑Palmolive)

• Hobby (Hobi) — Hindistan (Dabur International)

• Canbebe — Belçika (Ontex)

• Demirdöküm — Almanya (Vaillant Group)

• Baymak — Hollanda (BDR Thermea Group)

• Mutlu Akü — Güney Afrika (Metair Investments)

• Petrol Ofisi — Hollanda (Vitol)

• GittiGidiyor — Amerika Birleşik Devletleri (eBay) – 2022’de kapatıldı

• Trendyol — Çin (Alibaba Group)

• Komili Zeytinyağı — Suudi Arabistan (Savola Foods) / Komili bebek ürünleri — Türkiye (Evyap)

“Yerli ve Milli” Söylemine Dair Üç Soru

1) Stratejik gıda ve içecek dediğimiz alanlarda yabancı payı büyürken, tüketicinin ve üreticinin lehine hangi düzenlemeleri yaptınız?

2) Yerli ve milli bir ekonomi; markanın tabela rengiyle değil, sermayenin adresiyle ölçülür. Sermaye adresleri Türkiye’de mi?

3) Reklamlarda “bizden” görünen markaların “kar”ı nereye gidiyor? Vergi, istihdam, ArGe ve karar alma merkezleri gerçekten bu ülkede mi?

Vatandaş İçin Kısa Rehber

• Alışverişte etiketin alt satırına bakın: Üretici/ithalatçı ve grup bilgisi ipucu verir.

• “Özel marka” (private label) ürünlerde marka sahibi markettir; üretici farklı bir global şirket olabilir.

• Yerli üreticiye ulaşmanın yolu; kooperatif, yöresel üretici ve tedarik zinciri şeffaflığıdır.

• Bu liste bir “kapanış” değil; şirket yapıları değişkendir. Takipte kalın, güncelleyin.

Son söz: “Yerli ve milli” olmak, tribünde alkışla değil, raf önünde seçimle ölçülür. Ülkenin emeğini, katma değerini ve markasını korumak siyasetçinin görevi, bilinçli tüketmek hepimizin sorumluluğudur.