Yerli ve milli elastik rod üretildi

Manisa'da iki profesör tarafından geliştirilip patenti alınan ve şu an seri üretimi yapılan yerli ve milli elastik rodlar, skolyoz (omurga eğriliği) hastalarının tedavisinde kullanılmaya başlandı. Bu yeni teknoloji, sabit rijid rodların aksine hastanın omurga hareketlerini kısıtlamadan, altı eksende hareket edebilmesini sağlayarak, iyileşme sürecini hızlandırıyor.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cüneyt Temiz'in fikriyle, Manisa CBÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü/Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enver Atik tarafından tasarlanan elastik rodlar, 2013 yılında patentlendi. Bu yenilikçi rodlar, sabit rijid rodların yerini alarak, omurga deformitelerinde daha etkili bir tedavi seçeneği sundu.

Prof. Dr. Temiz, elastik rodların geliştirilme sürecini, "Sabit rijid rodlar hastaların omurga hareketlerini tamamen kısıtlayarak, ileride başka sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Bu yüzden elastik rod sistemini geliştirdik. Bu rod 6 eksende hareket edebiliyor ve omurga hareketlerini koruyarak iyileşme süresini kısaltıyor" şeklinde açıkladı.

Elastik rodlar, sabit rijid rodların omurganın doğal S şeklini koruma konusundaki yetersizliklerini gidererek, hastaların daha rahat bir iyileşme süreci geçirmelerini sağlıyor. Ayrıca, elastik rodların uzun süre dayanıklılığı ve esnekliği, cerrahlara da büyük kolaylık sunuyor.

Prof. Dr. Atik, elastik rodların avantajlarını, "Rijid rodlarda eğme testi yapıldığında kırılma riski gözlemleniyor. Ancak elastik rod, esnekliği sayesinde yüksek tekrarlarda bile kırılmıyor ve hastalar için büyük bir avantaj sağlıyor" şeklinde ifade etti.

Elastik rodların yerli ve milli üretimi, Manisa'daki bir fabrikada gerçekleşiyor ve ürünlerin yurt dışına ihracatı da başlamış durumda. Bu teknoloji, hem hastalar hem de cerrahlar için büyük bir yenilik sunarak, omurga cerrahisinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.