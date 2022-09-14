Yerli ve Milli Escobar pankartı nedeniyle Zafer Partisi İl Başkanı ifadeye çağrıldı

Zafer Partisi İstanbul İl Başkanı Mustafa Can, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Yerli ve Milli Escobar" pankartı gerekçe gösterilerek ifadeye çağrıldığını duyurdu.

Mustafa Can, yaptığı paylaşımda saat 9'da Sirkeci Karakolu'na ifade vermek üzere çağırıldığını ve yolda olduğunu duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde ilk olarak Fatih'te asılan ve büyük ses getiren "Yerli ve Milli Escobar" pankartı bugün de Eminönü ve Unkapanı köprülerine asılmıştı.

Pankartta "Yerli ve Milli Escobar" yazısının yanı sıra kel bir kafa görüntüsü de yer alıyordu. Bu görüntü sosyal medyada büyük tartışma yaratmış; fotoğraftaki kişinin kim olabileceği üzerine iddialarda bulunulmuştu.