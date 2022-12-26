‘Yerli ve milli Escobar’ pankartı Süleyman Soylu'ya hakaretten ceza aldırdı

“Yerli ve Milli Escobar” yazılı pankart sonrası açılan davada Malatya 7. Asliye Mahkemesi, Zafer Partisi il başkanı Turgut Şahin ve iki il başkanı yardımcısına Süleyman Soylu’ya ‘hakaret’ ettikleri gerekçesiyle ceza verdi.

Aldığı ceza sonrası açıklamada bulunan Zafer Partisi Malatya İl Başkanı Turgut Şahin "Çok üzgün ve sinirliyim! siyaset eli ile Türkiye Cumhuriyeti devletinde hukukun düştüğü hali görüyor musunuz. bu karar skandal uyuşturucu ile mücadele etmek amacıyla astığımız pankartta hiçbir isim ve emare olmamasına rağmen İçişleri Bakanlığı'nın şikayeti üzerine Ceza vermiş olmak için ceza verdiler Türk milleti adına karar veren mahkemeler artık siyaset adına karar veriyor. artık Türk milleti geleceğinden kaygılanması gerektiğini Yarın yasal işler yapmasına rağmen ceza alabileceklerini görsünler. Bu karara itiraz ettik basit usul yargılamadan normal yargılamaya dönmesini istedik kime hakaret ettiysek mahkemede karşımıza çıksınlar" dedi.

Başkan Şahin "Bakın bunun adı skandal, hukuksuzluk, adaletsizlik. Suç yok ceza var. İnanılır gibi değil" ifadelerini kullandı.

O pankartla ilgili olarak K.H. isimli bir kişinin şikayeti sonrasında İl Başkanı Şahin, il başkan yardımcıları Baki Üstün Musa Osmanoğlu hakkında dava açılmış, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianamede, "Yerli ve Milli Escobar" yazılı pankarttaki görseldeki ‘kafa' figürüyle İçişleri Bakanının kastedildiğini ileri sürülmüştü.

Dava tutanağında ise “Tüm dosya kapsamı bir bütün olarak değerlendirildiğinde şüphelilerin mensubu olduğu parti yönetiminin ülke genelinde basına yansıyan açıklamalarında, söz konusu görseli parti binalarında asmaktaki amaçlarının uyuşturucuyla mücadeleye dikkat çekmek yönündeki ifadeleri ve söz konusu parti genel başkanının Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanıyla olan yine basına çokça yansıyan polemikleri de göz önünde bulundurulduğunda görseldeki kafa figürüyle birlikte yer alan ‘yerli ve milli’ şeklindeki ibarelerinden hareketle, muhatapta yarattığı algı dikkate alındığında, uyuşturucuyla mücadele eden birimlerin en üst derecede yetkili ve görevlisi olan İçişleri Bakanı kastedilerek, mağdura yönelik propaganda yapmak ve mağduru tahkir etmek astıyla suça konu görselin asıldığı yönünde kanaatin oluşmuştur” denildi.

Zafer Partisi Malatya İl Başkanı Turgut Şahin