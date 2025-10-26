Türkiye’nin ev sahipliğinde, dost ve müttefik ülke unsurlarının katılımıyla Çanakkale ve Saros Körfezi’nde gerçekleştirilen Nusret-2025 Davet Tatbikatı çerçevesinde yerli savunma sanayi firmalarının ürettiği ürünler, Çanakkale Boğaz Komutanlığı’nda bulunan Nara Kalesi içerisinde sergilendi.

Çanakkale Boğaz Komutanlığı’nda bulunan Nara Kalesi içerisinde Nusret-2025 Davet Tatbikatı, etkinlikleri çerçevesinde yerli savunma sanayi firmalarının ürettiği ürünleri sergilendi. Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, Amfibi Kolordu Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Deniz Hava Komutanı Tümamiral Mehmet Savaş Eser, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aziz Bakıoğlu, Denizaltı Filosu Komutanı Tümamiral Timur Yılmaz, Çanakkale Boğaz Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Mayın Filosu Komutanı Tuğamiral Birol Orak, dost ve müttefik ülkelerden unsurlar ve gözlemci personelin yanı sıra NATO Daimî Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 (SNMCMG-2) sergilenen ürünleri gezerek uzmanlardan bilgiler aldılar.

Türkiye Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyaçlarına yönelik yerli ve milli teknolojiler ürettiklerini söyleyen METEKSAN Savunma Su Altı Akustik Sistemleri Ürün Yönetim Direktörü Metin Şengül, "Deniz kuvvetlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda yerli ve milli çözümlerimizle burada yer alıyoruz. Özellikle sergiye getirdiğimiz ürünlerimize baktığımız zaman MİLGEM milli gemimizin denizaltı savunma harbi sonarıyla buradayız. Ayrıca denizaltı sonar suitlerinde, denizaltı entegre sonar sistemleriyle yine sensör seviyesinden, algoritmasıyla, donanımıyla birlikte sağladığımız sistemlerimizle buradayız. Son olarak da su altı güvenliğinde, insansız su altı araçları ve denizaltı gibi tehditleri tespit edip, takip edip, uyarıları verip karşı tedbir için geliştirdiğimiz SUDES sistemimizle sergimizde yer alıyoruz. Tüm sistemlerimiz tüm dünya bahriyelileri tarafından kullanılmakta" dedi.

Ürettikleri teknolojinin Türk mühendisler eşliğinde, Türk endüstrisi aracılığla üretildiğini vurgulayan Metin Şengül, bununla mutluluk duyduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"MİLGEM Sonar ailesi ile başladığımız Denizaltı Savunma Harbi’nde YAKAMOS 2020 ürün ailemizde Pakistan MİLGEM projesinde, Ukrayna MİLGEM projesinde de kullanılmakta. Ayrıca şu anda fiili olarak da farklı sistemler için görüşmelerimizi sürdürmekteyiz. Denizaltı sonar ailemizde Ay sınıfı ve Preveze sınıfı denizaltılarımızda sistemlerimiz yer almakla birlikte yine yurt dışında Pakistan Bahriyesi’nin denizaltı sistemlerinde de yer almaktayız. Buralarda da yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz tamamı Türk mühendisleri tarafından geliştirilmiş ve Türk endüstrisi tarafından üretilmiş sistemlerimizle yer almanın gururunu yaşıyoruz."

Denizcilik ve insanız hava araçları teknolojilerinde ileri bir seviyede yer aldıklarını aktaran STM Sabit Kanatlı İnsansız Sistemler Müdürü Atıl Köprücü, "STM’de hem denizcilik teknolojisinde çok ileri bir seviyedeyiz hem de insansız hava araçları seviyesinde çok ileri bir seviyedeydik. Biz bu iki teknolojiyi STM NETA ürünümüzle su altı dünyasıyla da kavuşturduk. Ürün ailemizin aslında ilk lansmanını Saha Expo’da geçen sene yapmıştık. Bu sene deniz testleri faaliyetlerimizi tamamlamak üzereyiz. 2025’in sonunda tamamen deniz testleri bitmiş bir şekilde ürünümüz artık deniz kuvvetleri envanterine geçecek seviyeye gelmiş olacak. STM NETA mayın harbi kapsamında tasarlanmış bir insansız otonom su altı aracı" şeklinde konuştu.

Geliştirdikleri STM NETA ürünün denizde bulunan mayınların tespiti ve bunların imhasına yönelik olan bilgileri hazırlamak olduğunu ifade eden Atıl Köprücü, sözlerine şöyle devam etti:

"Asıl görevi üzerinde bulunan sonar sistemleriyle deniz tabanında ya da denizde bulunan mayınların tespiti ve bunların imhasına yönelik olan bilgileri hazırlamak. Ürünümüz yeni nesil mayın avlama gemisinde kullanılmak üzere tedarik sürecine de başlamış durumda. O projede de şu an aktif olarak görev alıyoruz. Bunun dışında mayın imhasına yönelik insansız sualtı araçları da geliştirme fazımız başlamış durumda. Onları da geliştiriyoruz. STM olarak hava araçlarında, denizcilikte ve su altı alanında en yeni teknolojilerle ülkemizi temsil etmeye devam ediyoruz. Ürünümüzün genel özelliklerinden bahsedecek olursam mevcut bataryasıyla 12 saat kadar aktif arama faaliyeti yapabilmekte. Sistemimizin üzerinde bulunan sensörler sistemi yardımıyla hem önce tespit yapıp daha sonra kamera sistemleriyle de mayınların sınıflandırılması yapılabilmekte. İstenildiği durumda daha fazla batarya paketi eklenerek 24 saate kadar aktif görev yapabilmektedir."