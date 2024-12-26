Yerli ve milli teknoloji şirketi Opinnate, NSPM çözümünün yeni versiyonunu tanıttı

Günümüzde, kurumsal ağlar daha karmaşık hale geldikçe, ilk güvenlik katmanı sayılan güvenlik duvarlarının kırılganlığı da arttı. Yerli ve milli teknoloji şirketi Opinnate, pasif izleme özelliğini de içeren yeni sürümüyle işletmelerin ağ güvenliği kural setlerini gözden geçirmelerine ve etkinliğini daha fazla artırmalarına olanak tanıyor.

Siber dünyadaki tehditler yıldan yıla arttıkça, kurumsal ağların ilk katmanı sayılan güvenlik duvarlarındaki (firewall) kural setleri de çoğaldı ve karmaşıklaştı. Yapılan araştırmalara göre, dünyada bir milyondan fazla güvenlik duvarı kullanan şirket olduğu, bazı işletmelerde ise, güvenlik duvarı kural setlerinin milyonlara ulaştığı tespit edilmiştir. Öte yandan Gartner, güvenlik duvarı ihlallerinin tamamına yakın bir kısmının yanlış yapılandırmalardan kaynaklanacağını belirtmiştir.

Her ölçekten firmanın karmaşık ağ güvenliği ihtiyaçlarına kolay ve etkili çözümler sunan yerli ve milli güvenlik teknolojisi üreticisi Opinnate, ağ güvenliğinde yeni bir dönemi başlatacak pasif izleme özelliğini de içeren Ağ Güvenliği Politikası Yönetimi (NSPM) çözümünün yeni versiyonunu duyurdu.

“PASIF IZLEME” ILE AĞ GÜVENLIĞINDE YENI BIR DÖNEM BAŞLIYOR

2022'den bu yana faaliyet gösteren yerli ve millî teknoloji firması Opinnate, siber güvenliğin yükselen alt kategorilerinden biri olan NSPM pazarında fark yaratacak Opinnate 4.1.1 versiyonunu lanse etti.. Rakip çözümlerde bulunmayan pasif izleme (Passive Monitoring) özelliğiyle Opinnate, şirketlerin güvenlik duvarları üzerinden geçen tüm trafiği anlık olarak analiz etmelerine ve ağ trafiklerini ayrıntılı bir biçimde izlemelerine olanak tanıyor.

Ağ Güvenliği Politikası Yönetimi pazarında bir ilki gerçekleştirdiklerini belirten Opinnate CEO’su ve Kurucu Ortağı Serkan Özden, “Rakip çözümlerde yer almayan pasif izleme özelliğimizle şirketlerin güvenlik duvarlarında uyguladıkları kuralları sıkılaştırma süreçlerini hızlı ve kolay hale getiriyoruz. Büyük veri mimarisiyle desteklenen bu yenilikçi özellik, şirketlerin güvenlik duvarı kurallarının etkinliğini gerçek zamanlı olarak değerlendiriliyor. Bu sayede geniş yazılmış kurallar hızla daraltılabiliyor, sadeleştirilebiliyor. Gereksiz objeler tespit edilebiliyor ve tüm bunlar,güvenlik riskini azaltırken ağ performansını fark edilebilir seviyede artırıyor” dedi.

DÜNYA DEVLERIYLE ENTEGRE ÇALIŞIYOR

Yeni nesil bilgi güvenliği ve siber güvenlik çözümlerinde uzmanlaşmış lider üreticileri Türkiye'deki işletmelerle buluşturan Inforte Bilişim'in distribütörlüğünü üstlendiği Opinnate çözümünün kolayca devreye alınabildiğini ve ayrı bir güvenlik duvarı yönetimi çözümü gerektirmediğini söyleyen Serkan Özden, “Siber tehdit ortamı yapay zekanın da etkisiyle çok hızlı değişiyor. Kurumsal ağlar büyüdükçe, eski güvenlik duvarı kuralları işlevsiz veya verimsiz hâle geliyor. Optimizasyon konusunda devreye giren Opinnate, dünya çapında güvenlik duvarı pazarının lideri kabul edilen Fortinet, Palo Alto Networks, Checkpoint, Cisco ve Sophos'un çözümleriyle entegrasyon imkânı sunuyor. Bu sayede gereksiz kurallar kaldırılıyor, gerekli olanlar iyileştirilerek yeni tehdit ortamına uygun hâle getiriliyor. Güvenlik ekipleri, özellikle rakip çözümlerde bulunmayan Passive Monitoring özelliğiyle tüm trafiği gerçek zamanlı izleyerek ağlarındaki anomalileri hızla tespit edebilme ve güvenlik önlemlerini proaktif bir biçimde alabilme şansı buluyor. Karmaşık güvenlik duvarı yönetimini kolaylaştıran ve yalın hâle getiren Opinnate, ağ güvenliği performansını artırırken, güvenlik ekiplerinin verimliliğine de katkıda bulunuyor” ifadelerini kullandı.

KAMU VE ÖZEL SEKTÖRE HIZMET VERIYOR

Tamamen yerli ve milli kaynaklarla 2022'de kurulan Opinnate'in Türk mühendisler tarafından geliştirilen çözümünün hızlı büyüme kaydettiğini vurgulayan Opinnate Kurucu Ortağı ve CEO'su Serkan Özden, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Hem kamuda hem de özel sektörde güçlü referanslar elde ettik. Doğuş Teknoloji, QNB Finansbank, Bankalararası Kart Merkezi (BKM), İşNet ve STM gibi kurum ve kuruluşların ağ güvenliği politikası yönetimi için tercih ettikleri çözüm, Opinnate oldu. Bu yıl Dubai’de gerçekleştirilen GITEX Teknoloji Fuarı’na Türkiye pavilyonunda katılma fırsatı bulduk. 2025’te yurt dışı adımlarımızı atarak Orta Doğu bölgesinde de büyüme yolculuğumuza hız vermeyi ve bölgesel işbirliklerimizi artırmayı hedefliyoruz. Yerli ve millî bir ağ güvenliği çözümüne ilgi duyan tüm potansiyel kullanıcılar, Opinnate’e dair tüm soru ve demo talepleri için Opinnate internet sitesinden bizimle veya Türkiye’deki tek yetkili distribütörümüz olan Inforte Bilişim’le iletişime geçebilir.”