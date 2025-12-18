Kripto varlık hizmet sağlayıcıların (KVHS) Seyahat Kuralı (Travel Rule) uyum süreçlerini kolaylaştıran yeni bir çözüm geliştirildi. 2017’den bu yana Türkiye kripto varlık ekosisteminin gelişimine öncülük eden Paribu’nun mühendisleri tarafından geliştirilen açık kaynaklı ClearTX platformu, on-premise mimarisi ve hızlı entegrasyon özellikleriyle KVHS'ler için Travel Rule uyum sürecini kolay, güvenli ve maliyet avantajlı hâle getiriyor.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yayımlanan rehberde “belirli bir tutarın üzerindeki kripto varlık transferlerinde göndericiye ait gerekli ve doğru bilgiler ile alıcıya ait gerekli bilgilerin transfer mesajlarına eklenmesini ve bu bilgilerin transfer zinciri boyunca ilgili mesajlarda korunarak aktarılmasını zorunlu kılan bir düzenleme ilkesi" olarak tanımlanıyor.

FATF TAVSİYELERİNE VE MASAK YÜKÜMLÜLÜKLERİNE UYUMUN KOLAY YOLU

Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) 16 numaralı tavsiyesine göre kripto varlık platformlarının uyması beklenen ve uluslararası literatürde Travel Rule olarak anılan Seyahat Kuralı, Şubat 2025'ten bu yana Türkiye'deki kripto varlık alım satım platformları ve saklama kuruluşları için uygulanıyor.

Seyahat Kuralı yükümlülüğü, kripto varlık platformları için, 15 bin TL ve üzeri kripto varlık transferlerinde gönderici ve alıcı bilgilerinin toplanmasını ve paylaşılmasını zorunlu kılıyor. Paribu mühendisleri tarafından geliştirilen ClearTX, bu noktada devreye girerek kripto varlık hizmet sağlayıcıların Seyahat Kuralı’na uyum sürecini şeffaf bir biçimde, kullanıcı verilerini sistemlerinin dışına çıkarmadan tamamlayabilmelerini sağlıyor.

ON-PREMİSE YAPISIYLA KULLANICI VERİLERİ SİSTEMİN DIŞINA ÇIKMIYOR

İnternet sitesinde yer alan bilgilere göre “bir yazılımın ötesinde, bir iş birliği modeli” olarak tanımlanan ClearTX, açık kaynaklı yapısıyla tüm kripto ekosistemi paydaşlarının kodu inceleyebildiği, denetleyebildiği ve gelişimine katkı sunabildiği bir platform vadediyor. Kişisel veriler ClearTX platformunun sunucularında değil, KVHS'lerde on-prem olarak saklanıyor. On-premise kurulum sayesinde kripto varlık hizmet sağlayıcılar, kullanıcı verilerinin kendi sistemlerinin dışına çıkarmıyor ve tam anlamıyla veri hakimiyeti elde ediyor.

KVHS'ler arasında evrensel ortak dil olan interVASP Messaging Standard 101 (IMVS101) standardını kullanan ClearTX, dünyanın dört bir yanındaki tüm KVHS’lerle iletişim kurma olanağı sunuyor. KVHS’ler, ClearTX’in MAIN, BASIC ve NOTIFY protokolleriyle ClearTX ağına dahil olmasa da tüm KVHS’lerle güvenli iletişim kurabiliyor.

KAPSAMLI DOKÜMANTASYON VE TEKNİK DESTEKLE HIZLI KURULUM

Paribu mühendisleri tarafından, tüm KVHS’lerin birbirleriyle güven içinde ve açık standartlar üzerinden iletişim kurabildiği bir finansal ekosistem yaratmak için hayata geçirilen ClearTX, Travel Rule uyumluluğunu küresel ölçekte basit, güvenli ve erişilebilir bir standarda dönüştürme misyonuyla hareket ediyor.

API entegrasyonu ve veri transferi için tüm araçları sağlayan, kapsamlı dokümantasyonuyla her kripto varlık hizmet sağlayıcının altyapısına kolayca entegre edilebilen ClearTX Travel Rule uyumu platformunun geliştiricileri, kurulum sürecinde teknik destek de sunuyor.

ClearTX platformunu kullanmak isteyen kripto varlık hizmet sağlayıcıları, cleartx.org adresinden talep oluşturarak kurulum sürecini başlatabilir.

