Yerli ve otonom İHA’larıyla TEKNOFEST’te finalist oldular

Yerli ve millî imkânlarla geliştirilen insansız hava aracı; görüntü işleme teknolojisi, aerodinamik tasarımı ve yüksek görev kabiliyeti sayesinde jüri tarafından tam not aldı. Geliştirilen sistem, aynı zamanda özgün tasarımı ve yazılımıyla dikkat çekiyor.

Takım kaptanı ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Muhammed Talha Yetimoğlu, projenin ortaya çıkış süreci ve vizyonlarını şu sözlerle anlattı:

"KAF Teknoloji, 2022 yılında üniversite öğrencileri tarafından yerli ve millî teknolojiler geliştirmek amacıyla kuruldu. Hedefimiz, "Tam Bağımsız Türkiye" vizyonuyla insansız hava sistemleri geliştirmek ve ülkemize katma değer sağlamaktır. Bu doğrultuda yazılım, elektronik ve mekanik alanlarında eğitim gören öğrencilerden oluşan bir ekiple çalışıyoruz."

"91 PUANLA FİNALE YÜKSELDİK"

Dron, sabit kanat ve VTOL (dikey iniş kalkış yapabilen) gibi farklı türde araçları yüzde 100 yerli olarak geliştirdiklerini belirten Yetimoğlu, "TEKNOFEST gibi yarışmalar, bu alanda yerli teknolojilerin gelişimini teşvik eden çok önemli platformlar. 2023'te ikincilik elde etmiştik; bu yıl ise yaklaşık 2000 takımın başvurduğu yarışmada 91 puanla finale yükseldik" diye konuştu.

"SELÇUK BAYRAKTAR GİBİ TEKNOLOJİK GELECEĞE KATKI SUNMAYI HEDEFLİYORUZ"

Yetimoğlu, "Geliştirdiğimiz dronun mekanik, yazılım ve elektronik sistemleri tamamen üniversite öğrencilerinden oluşan ekibimiz tarafından tasarlandı. Gömülü yazılımlar, motor sürücüler ve kontrol sistemleri de bizim üretimimiz. Bu çalışmaları yaparken bize öncülük eden Selçuk Bayraktar gibi mühendislerin izinden giderek, ülkemizin teknolojik geleceğine katkı sunmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Takım üyelerinden Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Alperen Ergül ise geliştirilen sistemlerin teknik altyapısına ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Yaptığımız sistemler olabildiğince yerli üretime dayanıyor. Bu sayede ciddi bir katma değer oluşturuyoruz. Güçlü atım kartı, uçuş kontrol kartı, elektronik hız kontrolcüsü ve fırçasız motorların performansını ölçen cihazları da yerli olarak üretiyoruz. Donanımların tasarımını biz yapıyor, ardından gömülü yazılımları yüklüyoruz. Bu yaklaşım, sistemlerin güvenliğini ve esnekliğini sağlıyor."

Geliştirdikleri İHA'nın 10 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesine, 30 dakika uçuş süresine ve 60 kilometre haberleşme menziline sahip olduğunun altını çizen Ergül, "Bu sayede aracımızı bir noktadan başka bir noktaya hem manuel hem de otonom şekilde uçurabiliyoruz. Bu önemli bir avantaj; çünkü insansız hale getirdiğiniz bu sistemde yer kontrol istasyonundan yazılım aracılığıyla göreve müdahale edebiliyorsunuz. İnsansız hava araçları, zaman zaman gözle görülemeyecek uzaklıklara gittiği için bu takip imkânı oldukça kritik" şeklinde konuştu.

Yazılım Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi ve takımın yazılım birim sorumlusu Mustafa Kale ise geliştirilen yazılım altyapısının detayları hakkında bilgi verdi.

"Bizim bu yarışmada yapmamız gereken üç adet görev bulunuyor. Bunlar sekiz çizme görevi, yük bırakma görevi ve yük alma görevidir. Bu görevlerimizi yazılımsal olarak başarıyla simüle ettik" diyen Kale "Yazılım altyapımızı üç ana başlıkta geliştirdik: Görüntü işleme, yer kontrol sistemi ve simülasyon. Görüntü işleme tarafında, kameradan alınan verilerle bilgisayarlı görü tekniklerini kullanarak aracın yönelmesini sağlıyoruz. Araç ivmesi ve hızı da bu analizlere dahil edilerek kontrol ediliyor. Yerli ve millî olarak geliştirdiğimiz yer kontrol sistemimiz sayesinde uçuş esnasında tüm uçuş verilerini gerçek zamanlı izleyebiliyor ve gerekli durumlarda doğrudan komut verebiliyoruz. Simülasyon tarafında ise fiziksel donanıma ihtiyaç duymadan, sistemlerimizi sanal ortamda test etme imkânımız oluyor. Bu sayede geliştirme sürecini hızlandırıyor, hataları uçuş öncesinde tespit edip düzeltebiliyoruz" ifadelerine yer verdi.