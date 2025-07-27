Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi! Giden hayran kalıyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi! Giden hayran kalıyor

Yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Marmaris'in simge noktalarından Kızkumu Plajı, eşsiz doğası ile ziyaretçilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Dünyanın ve Türkiye'nin en gözde turizm merkezlerinden biri olan Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesi'nde bulunan Kızkumu Plajı, bu yıl da yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

Marmaris ilçe merkezine 28 kilometre mesafedeki doğa harikası plaj, ziyaret edenlerin mutlaka uğradığı destinasyonların başında geliyor. Orhaniye Mahallesi'ni çevreleyen kayaların gece-gündüz sıcaklık farkı, donma ve aşınma gibi doğal sebeplerle parçalanarak sel suları tarafından çakıl ve kum olarak denize taşınmasıyla oluşan Kızkumu, denizin ortasından geçen yaklaşık üç metrelik doğal patika görünümüyle dikkat çekiyor. Bu eşsiz görüntü, bölgeyi ziyaret edenlerin en çok fotoğraf çektirdiği yerlerin başında geliyor.

PRENSES HEYKELİ EN ÇOK İLGİ GÖREN NOKTA

Zamanında bir efsaneden esinlenilerek dönemin işletmecilerinden biri tarafından yaptırılan ve plajın simgesi haline gelen prenses heykeli, ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor. Heykelin önünde hatıra fotoğrafı çektiren turistler, bu deneyimi tekrar yaşamak için yeniden gelmeye söz veriyor.

"KIZKUMU'NA TEKRAR HAYRAN KALDIM"

İstanbul'dan gelen Hande Kantaroğlu daha önce de Marmaris'i ziyaret ettiğini belirterek, "Bu kez ailemle, eşimle birlikte geldim. Bozburun'da tatil yaptık, dönüşte geze geze dönüyoruz. Kızkumu'na tekrar hayran kaldım. Bu güzellik insanı içine çekiyor. Elbette yine geleceğiz" dedi.

"GÖRMEYE VE YÜZMEYE KESİNLİKLE DEĞER"

Bolu'dan ailesi ve çocuklarıyla tatile gelen Aydın İman ise Kızkumu'ndan çok etkilendiklerini kaydetti. İman, "Dün akşamüstü Selimiye'ye geçerken uğradık. Çocuklar çok beğendi, bu yüzden bugün tekrar geldik. Şu anda onlar yüzüyor. Burası gerçekten çok güzel, görmeye ve suya girip bu zevki tatmaya emin olun değer" şeklinde konuşarak herkesin gelip görmesi gereken bir yer olduğunu ifade etti.

Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi! Giden hayran kalıyor

Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi! Giden hayran kalıyor

Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi! Giden hayran kalıyor

Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi! Giden hayran kalıyor

Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi! Giden hayran kalıyor

Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi! Giden hayran kalıyor

Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi! Giden hayran kalıyor

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