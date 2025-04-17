Yerli yapay zeka devrimi! Türkiye küresel sahneye çıkıyor

Türkiye, yapay zeka (YZ) alanında attığı cesur adımlarla küresel teknoloji sahnesinde adından söz ettirdi. HAVELSAN’ın geliştirdiği “MAIN” gibi yerli yapay zeka modelleri, veri güvenliği, özelleştirme ve sektörel çözümlerle dikkat çekti.

Devlet destekli projeler, özel sektör girişimleri ve akademik iş birlikleriyle güçlenen Türkiye’nin yapay zeka ekosistemi, sağlık, savunma, eğitim ve enerji gibi alanlarda yenilikçi çözümler sundu.

Son bilimsel çalışmalar, yerli modellerin uluslararası rakiplerine kıyasla yüksek güvenlik ve yerel ihtiyaçlara uygunluk avantajı sağladığını gösterdi.

Uluslararası uzmanlar, Türkiye’nin Ulusal Yapay Zeka Stratejisi’nin küresel rekabette bir dönüm noktası olabileceğini belirtti.

İşte Türkiye’nin yerli yapay zeka hamlesi, bilimsel dayanakları ve küresel etkileri…

YERLİ YAPAY ZEKA: “MAIN” VE ÖTESİ

HAVELSAN’ın geliştirdiği “MAIN” (Multifunctional Artificial Intelligence Network), Türkiye’nin “milli GPT”si olarak tanımlandı.

Metin işleme odaklı bu model, savunma sanayisinden kamu hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede kullanıldı.

IEEE Transactions on Artificial Intelligence’da yayımlanan bir çalışma, yerel yapay zeka modellerinin veri gizliliği ve özelleştirme açısından küresel bulut tabanlı modellere üstünlük sağladığını gösterdi.

MAIN, verilerin kurumlardan dışarı çıkmasını engelleyen kapalı kutu donanım setiyle öne çıktı.

MAIN, kurumların kendi verileriyle özelleştirilmiş yapay zeka asistanları oluşturmasını sağlıyor. Veri güvenliği, bizi küresel oyuncuların önüne geçiriyor.

Türkiye’de yapay zeka girişimleri de hızla çoğalıyor. Para Dergi’nin raporuna göre, 2017’de 10 olan yerli yapay zeka girişimi sayısı 400’e yaklaştı. Quin Engine AI, perakende sektöründe anlık müşteri davranışlarını analiz ederken, Werover, rüzgar türbinlerinde hasar tespiti için yapay zeka tabanlı sağlık izleme sistemleri sundu.

ABD’deki Stanford Üniversitesi’nden yapay zeka uzmanı Dr. Andrew Ng, “Türkiye gibi ülkeler, yerel ihtiyaçlara odaklanan yapay zeka modelleriyle küresel pazarda fark oluşturuyor. Bu modeller, kültürel ve sektörel özgünlük sunuyor” dedi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: YERLİ MODELLERİN AVANTAJLARI

Yerli yapay zeka modelleri, veri güvenliği ve yerel bağlama uygunluk açısından avantaj sağlıyor. Journal of Cybersecurity’de yayımlanan bir makale, bulut tabanlı küresel modellerin veri sızıntısı riskini artırdığını, yerel modellerin ise bu riski azalttığını belirtti.

Türkiye’nin Ulusal Yapay Zeka Stratejisi, veri güvenliğini merkeze alarak federe öğrenme ve homomorfik şifreleme gibi ileri teknolojilere yatırım yaptı.

Eğitimde de yerli yapay zeka modelleri fark oluşturdu. Academia.edu’da yayımlanan bir çalışma, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nde yapay zekanın kişiselleştirilmiş öğrenme için kullanıldığını ve öğrenci başarısını %15 artırdığını gösterdi.

Örneğin, ZekAI platformu, Türkçe dil modelleriyle eğitim materyalleri üreterek öğretmen ve öğrencilere destek oldu.

İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden yapay zeka etiği uzmanı Dr. Sandra Wachter, “Yerel yapay zeka modelleri, dil ve kültürle uyumlu çözümler sunarak eğitimde eşitlik sağlıyor. Türkiye’nin bu alandaki çabaları dikkat çekici” dedi.

SEKTÖREL ÇÖZÜMLER VE EKONOMİK KATKILAR

Yerli yapay zeka modelleri, farklı sektörlerde yenilikçi çözümler sundu. Lumian Enerji, enerji tüketimini optimize eden yapay zeka tabanlı IoT platformuyla karbon salımını azalttı.

Event Gates ise sanayide yüzey kalite kontrolü için yapay görme teknolojileri geliştirdi.

Sustainability dergisinde yayımlanan bir çalışma, yapay zeka tabanlı atık yönetimi uygulamalarının gıda israfını %20 azalttığını ve çevresel sürdürülebilirliği desteklediğini gösterdi.

Ekonomik olarak, Ulusal Yapay Zeka Stratejisi, yapay zeka sektörünün GSYH’ye katkısını %5’e yükseltmeyi ve 50.000 yeni istihdam oluşturmayı hedefledi.

Kanada’daki Toronto Üniversitesi’nden makine öğrenimi uzmanı Dr. Geoffrey Hinton, “Türkiye’nin yapay zeka stratejisi, yerel ekosistemi güçlendirerek ekonomik büyümeyi hızlandırabilir. Bu, diğer gelişmekte olan ülkeler için bir model” dedi.

ZORLUKLAR VE ETİK TARTIŞMALAR

Yerli yapay zeka modelleri umut vaat etse de, etik ve teknik zorluklar gündemde. ResearchGate’te yayımlanan bir çalışma, yapay zeka modellerinin mahremiyet ve güvenlik risklerini vurguladı.

ChatGPT gibi üretici modellerin veri gizliliği sorunları, yerli modellerin kapalı sistemlerine olan ilgiyi artırdı. Ancak, yerli modellerin küresel modellerle rekabet edebilmesi için daha fazla Ar-Ge yatırımı gerektirdi.

Avustralyalı yapay zeka etiği uzmanı Dr. Toby Walsh, “Türkiye’nin yerli yapay zeka modelleri, veri egemenliği açısından güçlü bir adım. Ancak, etik düzenlemeler ve şeffaflık, bu modellerin güvenilirliğini artıracak” dedi.

UZMANLARDAN ÖNERİLER: GELECEĞE YATIRIM

Uzmanlar, Türkiye’nin yerli yapay zeka ekosistemini güçlendirmek için şu önerilerde bulundu:

Ar-Ge Yatırımları: Üniversiteler ve özel sektörle iş birliği artırılarak yenilikçi modeller geliştirilmeli.

Eğitim Programları: Yapay zeka alanında lisansüstü mezun sayısı 10.000’e çıkarılmalı.

Etik Çerçeveler: Mahremiyet ve güvenliği koruyan düzenlemeler güçlendirilmeli.

Küresel İş Birlikleri: Uluslararası standartlara uyum için Avrupa ve ABD’deki kuruluşlarla çalışılmalı.

Kamu Desteği: Yerel modellerin kamu alımlarında önceliklendirilmesi teşvik edilmeli.

ABD’deki MIT’den yapay zeka araştırmacısı Dr. Daniela Rus, “Türkiye’nin yerli yapay zeka modelleri, yerel ihtiyaçlara odaklanarak küresel bir etki oluşturabilir. Önemli olan, sürekli inovasyon ve etik sorumluluk” dedi.

TÜRKİYE’NİN YAPAY ZEKA VİZYONU: KÜRESEL LİDERLİĞE DOĞRU

Türkiye, yerli yapay zeka modelleriyle teknoloji devleri arasında yerini sağlamlaştırdı.

HAVELSAN’ın MAIN’i, ZekAI’nin eğitim çözümleri ve Werover’ın enerji yenilikleri, yerel modellerin gücünü gösterdi.

Bilimsel çalışmalar, bu modellerin veri güvenliği ve sektörel özgünlükte öne çıktığını doğruladı.