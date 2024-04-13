Yerlikaya açıkladı! 81 ilde ‘Çember-17’ operasyonu: 2 bin 756 gözaltı

Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülke genelindeki il jandarma komutanlıkları, il emniyet müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın, arama kaydı bulunan kişilere yönelik 4 gün süren ‘Çember-17’ operasyonları düzenlediği belirtildi.
Operasyonlar kapsamında yol aramaları, ev ve iş yerlerine baskınlar ve kimlik kontrolleri gerçekleştirildi ve arama kaydı bulunan 2 bin 756 firari kişi yakalandı.
Yakalanan kişilerden 2 bin 736’sının 5 yıla kadar, 14’ünün 5 ile 10 yıl arası ve 6’sının 10 yılı aşkın süredir arandığı tespit edildi.
Bu kişilerden 456’sının hırsızlık, 398’inin narkotik, 316’sının kaçakçılık ve organize suçlar, 228’inin dolandırıcılık, 96’sının yağma, 75’inin cinsel suçlar, 30’unun cinayet, 19’unun terör ve 1138’inin diğer suçlardan arandıkları belirlendi.
Yerlikaya, operasyonlarla ilgili olarak şunları söyledi: “Firari suçlularla mücadelemiz bayram tatilinde de devam ediyor. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına izin vermedik, vermeyeceğiz.
Operasyonları yöneten valilerimizi, kaymakamlarımızı, il jandarma komutanlarımızı, il emniyet müdürlerimizi, sahil güvenliğimizi ve operasyonlara katılan polislerimizi, jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle.”