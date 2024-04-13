Yerlikaya açıkladı! 81 ilde ‘Çember-17’ operasyonu: 2 bin 756 gözaltı

Yerlikaya açıkladı! 81 ilde ‘Çember-17’ operasyonu: 2 bin 756 gözaltı
Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde gerçekleştirilen ve 4 gün süren ‘Çember-17’ operasyonları sonucunda çeşitli suçlardan aranan 2 bin 756 kişinin yakalandığını duyurdu.
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Yerlikaya açıkladı! 81 ilde ‘Çember-17’ operasyonu: 2 bin 756 gözaltı 1

Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülke genelindeki il jandarma komutanlıkları, il emniyet müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın, arama kaydı bulunan kişilere yönelik 4 gün süren ‘Çember-17’ operasyonları düzenlediği belirtildi.

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Yerlikaya açıkladı! 81 ilde ‘Çember-17’ operasyonu: 2 bin 756 gözaltı 2

Operasyonlar kapsamında yol aramaları, ev ve iş yerlerine baskınlar ve kimlik kontrolleri gerçekleştirildi ve arama kaydı bulunan 2 bin 756 firari kişi yakalandı.

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Yerlikaya açıkladı! 81 ilde ‘Çember-17’ operasyonu: 2 bin 756 gözaltı 3

Yakalanan kişilerden 2 bin 736’sının 5 yıla kadar, 14’ünün 5 ile 10 yıl arası ve 6’sının 10 yılı aşkın süredir arandığı tespit edildi.

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Yerlikaya açıkladı! 81 ilde ‘Çember-17’ operasyonu: 2 bin 756 gözaltı 4

Bu kişilerden 456’sının hırsızlık, 398’inin narkotik, 316’sının kaçakçılık ve organize suçlar, 228’inin dolandırıcılık, 96’sının yağma, 75’inin cinsel suçlar, 30’unun cinayet, 19’unun terör ve 1138’inin diğer suçlardan arandıkları belirlendi.

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Yerlikaya açıkladı! 81 ilde ‘Çember-17’ operasyonu: 2 bin 756 gözaltı 5

Yerlikaya, operasyonlarla ilgili olarak şunları söyledi: “Firari suçlularla mücadelemiz bayram tatilinde de devam ediyor. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına izin vermedik, vermeyeceğiz.

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Yerlikaya açıkladı! 81 ilde ‘Çember-17’ operasyonu: 2 bin 756 gözaltı 6

Operasyonları yöneten valilerimizi, kaymakamlarımızı, il jandarma komutanlarımızı, il emniyet müdürlerimizi, sahil güvenliğimizi ve operasyonlara katılan polislerimizi, jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle.”

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Yerlikaya açıkladı! 81 ilde ‘Çember-17’ operasyonu: 2 bin 756 gözaltı 7
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Yerlikaya açıkladı! 81 ilde ‘Çember-17’ operasyonu: 2 bin 756 gözaltı 8
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Yerlikaya açıkladı! 81 ilde ‘Çember-17’ operasyonu: 2 bin 756 gözaltı 9
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