Yerlikaya açıkladı! 81 ilde ‘Çember-17’ operasyonu: 2 bin 756 gözaltı

Yerlikaya, operasyonlarla ilgili olarak şunları söyledi: “Firari suçlularla mücadelemiz bayram tatilinde de devam ediyor. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına izin vermedik, vermeyeceğiz.