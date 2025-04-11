Yerlikaya duyurdu! IŞİD’e 23 İlde eş zamanlı operasyon: 105 gözaltı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Son dakika… Son dakika… İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde IŞİD terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarımızda 105 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

“23 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Emniyetimiz ve Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 105 şüpheli Terör Örgütü mensubu yakalandı.

yerlikaya-duyurdu-iside-23-ilde-es-zamanli-operasyon-105-gozalti-yenicag-1.jpg

Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için Terör Örgütlerine yönelik yılın 365 günü, gece gündüz yürüttüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam ediyor.

Bakan Yerlikaya duyurdu! 22 ilde IŞİD’e ‘Gürz-48’ darbesi: 47 şüpheli yakalandıBakan Yerlikaya duyurdu! 22 ilde IŞİD’e ‘Gürz-48’ darbesi: 47 şüpheli yakalandı

yerlikaya-duyurdu-iside-23-ilde-es-zamanli-operasyon-105-gozalti-yenicag-2.jpg

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıklarınca 19-27 Mart 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalar sonucu;

yerlikaya-duyurdu-iside-23-ilde-es-zamanli-operasyon-105-gozalti-yenicag-3.jpg

Aksaray, Ankara, Batman, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Mardin, Mersin, Muğla, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa, Uşak, Adana, Hatay, İstanbul ve Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

yerlikaya-duyurdu-iside-23-ilde-es-zamanli-operasyon-105-gozalti-yenicag-4.jpg

DEAŞ Terör örgütüne üye oldukları, Terör örgütüne finans sağladıkları ve Sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi.

yerlikaya-duyurdu-iside-23-ilde-es-zamanli-operasyon-105-gozalti-yenicag-5.jpg

Operasyonlar sonucunda; çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

IŞID operasyonunda gözaltına alınan 60 kişiden 46'sı tutuklandıIŞID operasyonunda gözaltına alınan 60 kişiden 46'sı tutuklandı

yerlikaya-duyurdu-iside-23-ilde-es-zamanli-operasyon-105-gozalti-yenicag-6.jpg

Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimiz ile Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.” ifadelerine yer verildi.

yerlikaya-duyurdu-iside-23-ilde-es-zamanli-operasyon-105-gozalti-yenicag-7.jpg

yerlikaya-duyurdu-iside-23-ilde-es-zamanli-operasyon-105-gozalti-yenicag-8.jpg

yerlikaya-duyurdu-iside-23-ilde-es-zamanli-operasyon-105-gozalti-yenicag-9.jpg

Son Haberler
Gözlerin sessiz çığlığı! Kızarıklık ve şişlik alarm veriyor
Gözlerin sessiz çığlığı! Kızarıklık ve şişlik alarm veriyor
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Şenel’in konvoyunda feci kaza: 1 polis memuru ve araç şoförü şehit oldu
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Şenel’in konvoyunda feci kaza: 1 polis memuru ve araç şoförü şehit oldu
Yönetmen sevgilisinden ayrılmıştı! Ünlü şarkıcı Hadise eski haline geri döndü
Yönetmen sevgilisinden ayrılmıştı! Ünlü şarkıcı Hadise eski haline geri döndü
Brent petrol yükselişte: ABD-Çin ticaret savaşı fiyatları nasıl etkileyecek?
Brent petrol yükselişte: ABD-Çin ticaret savaşı fiyatları nasıl etkileyecek?
İznik’te yangın faciası: Ev kül oldu: 2 çocukla sokakta kaldı
İznik’te yangın faciası: Ev kül oldu: 2 çocukla sokakta kaldı