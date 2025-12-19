İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden videolu bir paylaşım yaparak geçen yıl kırmızı ışık ihlali yüzünden 137 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirtti.

Edirne'de kırmızı ışıkta geçip trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan kişiye çarpan sürücünün yakalandığını belirterek "Geçen hafta Edirne'de kırmızı ışıkta geçerek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan vatandaşımıza çarpan B.Ü. isimli sürücü yakalandı. Gereği yapıldı." dedi.

Kırmızı ışık ihlali nedeniyle geçen yıl 5 bin 450 idari yaptırım cezasının uygulandığını bildiren Yerlikaya, yeni trafik cezasını şöyle duyurdu:

"Yeni Trafik Kanunu teklifine göre kırmızı ışıkta geçen sürücülerin üçüncü kez ihlalinde 30 gün, dördüncü kez ihlalinde 60 gün, beşinci kez ihlalinde 90 gün sürücü belgesini geri alacağız. Altıncı kez ihlalde ise sürücü belgelerini iptal edeceğiz. Kırmızı ışıkta geçmek yalnızca bir kural ihlali değil vatandaşlarımızın hayatına kast eden bir sorumsuzluktur."