Yerlikaya sel'in bilançosunu açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yerlikaya sel'in bilançosunu açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Samsun ve Ordu ve Muş’ta meydana gelen sel ve heyelanlar sonucunda Ordu ve Muş’ta 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sel'in bilançosu açıklandı

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden dün meydana gelen sel ve heyelanların bilançosunu açıkladı. Yerlikaya, MGM’nin 7 Temmuz için Samsun ve Ordu için uyarılarda bulunduğunu hatırlattı.

Meydana gelen sel sebebi ile Samsun’da Ayvacık, Çarşamba, Salıpazarı, Terme ve Tekkeköy ilçelerinde 60 ihbar alındığını, 34 kişinin de güvenli yerlere tahliye edildiğini açıkladı.

Samsun’da meydana gelen sel felaketine 460 araç, 656 personel, 25 motopomo ve 7 dalgıç pompa ile müdahale edildiğini açıkladı.

Ordu’da ise Ünye, İkizce, Çaybaşı ilçelerinde toplamda 18 ihbar alındığını bu ihbarların da doğrultusunda 695 personel ve 284 araç görevlendirdiklerini açıkladı. Çaybaşı ilçesinde 83 yaşındaki bir vatandaş sel sularına kapılarak hayatını kaybetti.

Aynı zamanda Muş Malazgirt Bahçeköy köyünde 1 vatandaş sel sularına kapılarak hayatını kaybetti.

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