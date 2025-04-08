Yerlikaya son verileri açıkladı! Bayramda acı bilanço: 74 can kaybı...

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı videolu açıklamada, bayram tatiline ilişkin trafik verilerine değindi. Vatandaşların geçmiş bayramını kutlayarak sözlerine başlayan Yerlikaya, bayramların acıya dönüşmemesi için seferber olduklarını belirtti. Yerlikaya, sözlerine şöyle devam etti:

"Bayramlar sevdiklerimize kavuştuğumuz, onlarla hasret giderdiğimiz, kardeşliğin ve paylaşmanın zirveye çıktığı mübarek günlerdir. İçişleri Bakanlığı olarak biz de bu anlamlı günlerin, tek bir hanede dahi acıya dönüşmemesi için "Yolun sonu bayram olsun" diyerek seferber olduk. 25 Mart tarihinde Ramazan Bayramı tatiline yönelik trafik tedbirlerinin alınması, Bayramın huzur ve güven içinde geçmesi için 81 il valiliğimize, trafik tedbirlerini içeren genelgemizi gönderdik. 26 Mart-8 Nisan arasında, 14 gün boyunca trafik güvenliğini en üst seviyeye taşıdık.

Amacımız çok netti, tek bir canımızı dahi, trafik kazasında kaybetmeyelim. Bu hedef doğrultusunda 69 bin 11 polis ve jandarma personelimiz, ülkemizin dört bir yanında trafik denetimlerini yapmak üzere görev başındaydılar... Bu süre zarfında 468 ortalama hız tespit sistemiyle, 19 bin 326 kilometrelik yolu denetledik. Otobüs kazalarını önlemek adına ek önlemler de aldık. 720 personelimiz sivil yolcu gibi otobüslere binerek sürücüleri yolculuk sırasında denetlediler. bin 271 radar aracıyla, hız kontrollerimizi artırdık. Drone ve helikopterlerle 3 bin 81 saat havadan denetim yaptık."

"74 VATANDAŞIMIZ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ"

Yerlikaya, geçen yılki Ramazan Bayramı tatiline göre denetim sayısını yüzde 30,6 artırarak, 4 milyon 957 bin 939 aracı denetlediklerini bildirdi.

Denetimler sonrasında 593 bin 654 sürücüye cezai işlem uygulandığını, 48 bin 21 aracın eksiklikleri giderilinceye kadar trafikten men edildiğini, 7 bin 720 sürücünün ise ehliyetine el konulduğunu aktaran Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

"2024 yılı Ramazan Bayramı tatilinde 6 bin 574 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana gelmiş, bu kazalarda maalesef olay yerinde 75 canımızı yitirmiştik, 10 bin 909 vatandaşımız da yaralanmıştı. Bu yılki Ramazan Bayramı tatilinde ise ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası yüzde 4,6 azalarak, 6 bin 268’e geriledi. Bu kazalarda da maalesef 74 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti, 10 bin 199 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Verdiğim bu sayılar, herhangi bir istatistik değil... Her biri, ayrı ayrı bir can. Garip kalmış bir yuva, yarım kalmış bir hayat. Öksüz kalmış bir çocuk. Acıyla hatırlayacakları bir bayram.

"HER GÜN 8 CANIMIZI YOLLARDA YİTİRDİK"

Evet, maalesef bu bayram tatilinde her gün 8 canımızı yollarda yitirdik. Her gün bir şehrimize kara haber düştü. Peki neydi bu kazaların nedenleri? Yine en başta aşırı hız geliyor. 6 bin 268 kazanın yüzde 41’i hız ihlalinden kaynaklandı. 74 canımızın 44’ünü aşırı hızdan kaybettik. Diğer sebepler arasında ise geçiş önceliği ihlali, arkadan çarpma, şerit ihlali, dönüş kuralları ve kırmızı ışıkta geçmek gibi temel trafik kurallarına uymamak var.

İşte, Pendik gişelerinde hepimizi üzüntüye boğan o kaza. Gişede bekleyen tıra arkadan çarpan araçta bulunan 4 öğretmenimiz, maalesef yaşamlarını yitirdiler. Dün de yine Pendik gişelerinde benzer bir kaza daha meydana geldi. O kazada da maalesef 1 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu iki kazada da hem aşırı hız hem de arkadan çarpma ihlalleri yaşandı. Bayram tatili süresince, meydana gelen trafik kazalarının yüzde 45’i, saat 14.00 ila 20.00 arasında gerçekleşti. Can kayıplarımızın da yüzde 44,6’sı yine aynı saat diliminde yaşandı.

"HAYATLARIMIZI KURALLAR KURTARIYOR"

Yaşadığımız her kaza bize tekrar tekrar aynı dersi veriyor. Her biri için "Keşke" dedik… Ama keşkeler hayat kurtarmıyor. Hayatı, hayatlarımızı kurallar kurtarıyor. Dikkat kurtarıyor. Sorumluluk kurtarıyor.

"32 MADDELİK KANUN DEĞİŞİKLİĞİ TASLAĞINI HAZIRLADIK"

Bakanlık olarak trafik kural ihlallerinin caydırıcılığını arttırmak için Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair 32 maddelik kanun değişikliği taslağını hazırladık. Bu taslağı önümüzdeki günlerde Gazi Meclisimize sunacağız. Kural ihlallerine yönelik caydırıcılık yükseldikçe trafik kazaları daha da azalacaktır. Bu vesile ile trafik kurallarına harfiyen uyan tüm sürücülerimize teşekkür ediyorum."