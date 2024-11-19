Yerlikaya 'Temizleyene kadar mücadele edeceğiz' diyerek duyurdu. 66 ilde FETÖ'ye 'kıskaç' operasyonu: 459 gözaltı

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Yerlikaya 'Temizleyene kadar mücadele edeceğiz' diyerek duyurdu. 66 ilde FETÖ'ye 'kıskaç' operasyonu: 459 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye’nin 66 ilinde Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonlarda, 459 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

''Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat ve KOM Başkanlıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Bingöl, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Yozgat ve Zonguldak’ta FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin;

Örgütün Güncel Yapılanması, finans yapılanması, öğrenci yapılanması, emniyet mahrem yapılanması, askeri mahrem yapılanması, adliye mahrem yapılanması ve çeşitli meslek grupları içerisinde faaliyet yürütmek, sosyal medyada platformları üzerinden örgütün propagandasını yapmak, ankesörlü telefonlarla iletişim kurmak ve örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak, "Gaybubet Evi" olarak adlandırılan hücre evlerinde barınmak, haklarında firari olarak aranma kayıtları bulunmak, münferit sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda avantajlı olarak kodlanmak ve örgütün kripto haberleşme programı ‘Bylock’ kullanıcısı olmak suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı.''

Son Haberler
7 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası TBMM'ye sunuldu
7 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası TBMM'ye sunuldu
Yangına ilk müdahale polisten geldi
Yangına ilk müdahale polisten geldi
Samsun'da kaçak cep telefonları ele geçirildi!
Samsun'da kaçak cep telefonları ele geçirildi!
Motosikletiyle 2 yayaya çarptı: Hayatını kaybetti
Motosikletiyle 2 yayaya çarptı: Hayatını kaybetti
Antalya'da korkutan anlar! Hortum denizden geldi
Antalya'da korkutan anlar! Hortum denizden geldi