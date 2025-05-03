Yerlikaya trafikte ölüm saçan servis sürücülerinin yakanlığını duyurdu

Kaynak: Haber Merkezi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Esenyurt’ta tehlikeli şekilde araç kullanarak çocukların ve vatandaşların canlarını tehlikeye atan iki okul servisi sürücüsünün yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile İstanbul Esenyurt’ta trafikte ölüm saçan iki okul servisi sürücüsü O. S. ve M.E.T.'nin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sürücülerin belgelerinin iptal edildiğini, araçlarının trafikten men edildiğini ve daha birçok yaptırımın uygulandığını açıkladı.

Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"Çocuklarımızın hayatıyla oynayan hiçbir servis şoförünün trafikte yeri yoktur.

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Esenyurt’ta tehlikeli şekilde araç kullanarak çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın canlarını tehlikeye atan iki okul servisi sürücüsü O. S. ve M.E.T. Sanal Trafik Devriyelerimizce tespit edilmiş ve yakalanmıştır.

Bu sorumsuz sürücülerin

-Sürücü belgeleri iptal edilmiş,
-Araçlar trafikten men edilmiş,
-Çalışma Güzergah İzin Belgeleri geçici olarak iptal edilmiş,
-Her iki sürücü hakkında adli işlem başlatılmıştır. Ayrıca;
-Toplam 44.232 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Direksiyon başına geçen her sürücü trafik kurallarına harfiyen uymalıdır. Özellikle en kıymetlilerimiz olan evlatlarımızı taşıyan servis şoförleri en ufak dahi olsa hata yapmamak için dikkatli olmalıdırlar. Kaldı ki akan trafikte makas atmaları, saygısızca araç kullanmaları kabul edilemez."

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