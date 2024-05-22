Yerlikaya yeraltının 92 milyarına el koydu

Düzenleme: Kaynak: Sözcü
Yerlikaya yeraltının 92 milyarına el koydu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya göreve geldiği günden beri yeraltı dünyasının 92 milyarına el koydu.

Gazeteci Saygı Öztürk, Bakan Yerlikaya’nın göreve geldiği günden beri yaptığı operasyonları tek tek anlatarak, bir istatistik paylaştı.

Öztürk, yazısında “Önceki İçişleri Bakanı döneminde de operasyonlar yapılıyordu. Ancak, Ali Yerlikaya’nın gelişiyle birlikte operasyonlarda büyük yol kat edildiği gibi, uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel yüzlerce suç örgütü çökertildi. Eğer üzerlerine gidilmezse bunların tekrar canlanacağı da biliniyor. Ali Yerlikaya’nın göreve başladığı 1 Haziran 2023’ten, 6 Mayıs 2024 tarihine kadar organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda bu yapıların yaklaşık 92 milyar lirayı bulan para ve mal varlıklarına el konuldu. Operasyonlarda 8 bin 910 kişi gözaltına alındı, bunlardan 3 bin 300’ü tutuklandı. Bin 818’i hakkında adli kontrol uygulanması kararlaştırıldı” ifadelerine yer verildi.

İlgili Haberler
Tüm masraflar SGK’dan! Bugün başladı artık ücret ödenmeyecek
Remzi Özdemir Yapı Kredi’nin neden satıldığını açıkladı
Son Haberler
Su baskını yolu kapattı Yerel Haberler
Su baskını yolu kapattı
Çaldığı motosikletle kaçtı. Polisler kıskıvrak yakaladı Yerel Haberler
Çaldığı motosikletle kaçtı. Polisler kıskıvrak yakaladı
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası Gündem
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası
Çerkes Sürgünü 160. yılında anıldı Yerel Haberler
Çerkes Sürgünü 160. yılında anıldı
Okan Buruk'tan Konyaspor maçı öncesi flaş karar Spor
Okan Buruk'tan Konyaspor maçı öncesi flaş karar
Tüm masraflar SGK’dan! Bugün başladı artık ücret ödenmeyecek Ekonomi
Tüm masraflar SGK’dan! Bugün başladı artık ücret ödenmeyecek