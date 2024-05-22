Yerlikaya yeraltının 92 milyarına el koydu

Gazeteci Saygı Öztürk, Bakan Yerlikaya’nın göreve geldiği günden beri yaptığı operasyonları tek tek anlatarak, bir istatistik paylaştı.

Öztürk, yazısında “Önceki İçişleri Bakanı döneminde de operasyonlar yapılıyordu. Ancak, Ali Yerlikaya’nın gelişiyle birlikte operasyonlarda büyük yol kat edildiği gibi, uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel yüzlerce suç örgütü çökertildi. Eğer üzerlerine gidilmezse bunların tekrar canlanacağı da biliniyor. Ali Yerlikaya’nın göreve başladığı 1 Haziran 2023’ten, 6 Mayıs 2024 tarihine kadar organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda bu yapıların yaklaşık 92 milyar lirayı bulan para ve mal varlıklarına el konuldu. Operasyonlarda 8 bin 910 kişi gözaltına alındı, bunlardan 3 bin 300’ü tutuklandı. Bin 818’i hakkında adli kontrol uygulanması kararlaştırıldı” ifadelerine yer verildi.