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‘Yeryüzü Doktorları’ da görev başında

‘Yeryüzü Doktorları’ Adıyaman'da depremzedeleri sağlık kontrolünden geçiriyor.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 12:33
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‘Yeryüzü Doktorları’ da görev başında

‘Yeryüzü Doktorları’ da görev başında
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da görev yapan Yeryüzü Doktorları, mahalle ve sokakları karış karış gezerek depremzedeleri sağlık taramasından geçiriyor.

"Asrın felaketi" olarak tanımlanan ve 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, Adıyaman'da da büyük hasara yol açtı. Birçok evin yıkıldığı veya hasar gördüğü kentte, Valilik ve AFAD koordinesinde depremzedelerin yaralarının sarılması amacıyla çalışmalar yapılıyor.

Bu çerçevede Yeryüzü Doktorları Derneği üyelerinden oluşan 6 kişilik sağlık ekibi de ildeki çadır ve konteyner kentlerde yaşayan depremzedelere hizmet veriyor. Günün belirli saatlerinde sahaya çıkan ekip, depremden etkilenen vatandaşları kaldıkları alanlarda ziyaret ederek, sağlık sorunu olup olmadığını soruyor.

 

EKİPLER, MUAYENE VE TEDAVİ HİZMETİ VERİYOR.

Yeryüzü Doktorları Derneği Adıyaman Saha Koordinatörü Kürşad Nadi Erdoğan, AA muhabirine, kentte yaşayan çok sayıda vatandaşın depremden etkilendiğini belirtti.

AFAD ve UMKE koordinesinde çalışma yürüttüklerini belirten Erdoğan, "Buraya geldiğimiz ilk gün bölgede genel tarama yaptık. Nerelerde sağlık hizmeti sunabileceğimizi tespit etmeye çalıştık. Ondan sonra burada görevli sağlık çalışanları, bize görev yapabileceğimiz yerleri gösterdiler." diye konuştu.

Erdoğan, merkezlerinin İstanbul'da olduğunu ve kendi üzüntülerini bastırıp Adıyaman'da yaşayan insanların dertlerine çare olmayı amaçladıklarını dile getirdi.

"SAĞLIK AÇISINDAN SIKINTI ÇEKMEMELERİNE YARDIMCI OLUYORUZ"

Doktor Muhammed Emin ise Yeryüzü Doktorları ekibi olarak depremin ilk gününden beri sahada çalışma yürüttüklerini anlattı.

Gönüllü doktorlarla depremzedelere hizmet verdiklerini aktaran Emin, "Şu anda birinci basamak sağlık hizmeti veriyoruz. Halkımızın arasına girerek sağlık ihtiyaçlarını sorguluyoruz ve elimizdeki ilaçları kendilerine teslim ediyoruz. Bir nebze de olsa onların sağlık açısından sıkıntı çekmemelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Altı kişilik ekibimizle çadır ve konteyner kentleri gezip çocuk yaşlı demeden herkesin sağlık taramasını gerçekleştiriyoruz." şeklinde konuştu.

AA

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