Yeryüzü Doktorları’nda bayrak değişimi: Yeni Başkan Prof. Dr. Ahmet Salduz

Dernekten yapılan açıklamaya göre, kriz bölgelerinde sağlık ve insani yardım faaliyetleriyle tanınan Yeryüzü Doktorları Derneği, Olağan Genel Kurul toplantısını gerçekleştirdi.

Genel Kurul’da yeni yönetim belirlenirken, Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Salduz, oy birliğiyle Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.

Son 10 yıldır derneğin başkanlığını yürüten ve yurt içi ile yurt dışı operasyonlarda önemli rol üstlenen uzman doktor Yahyahan Güney, bundan sonra Denetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam edecek.

AHMET SALDUZ KİMDİR?

Prof. Dr. Ahmet Salduz, 1977 yılında Erzurum’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Salduz, ortopedi ve travmatoloji uzmanlık eğitimini aynı üniversitede tamamladı.

ABD’de Mayo Clinic ve University of Iowa’da ortopedi ve onkoloji alanında çalışmalar yaptı. Ayrıca immünoloji alanında doktora derecesi bulunuyor. 2012’den beri İstanbul Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapıyor.

Tıbbi uzmanlık alanları arasında kemik ve yumuşak doku tümörleri, kompleks ekstremite rekonstrüksiyonları, kalça ve diz protezleri ile revizyon cerrahileri yer alıyor. Klinik çalışmalarının yanı sıra insani yardım faaliyetlerinde aktif rol oynuyor.

İngilizce bilen Prof. Dr. Ahmet Salduz, evli ve bir çocuk babasıdır.