Yeryüzünde ihalelere doyamadılar sıra gökyüzüne geldi: Rönesans, Limak, Cengiz, Kalyon...

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun Rönesans Holding'in özel jetiyle yurtdışına gitmesi, kamuoyunda tartışmalara yol açmaya devam ediyor.

Ancak havacılık alanında faaliyet gösteren ve iktidara yakınlığıyla bilinen tek şirket Rönesans Holding değil.

Türkiye’de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün (SHGM) verilerine göre, "Hava taksi" ruhsatı verilen 45 şirket bulunuyor.

Bu şirketler arasında Kalyon, Cengiz, Limak ve Tosyalı gibi iktidara yakınlığıyla bilinen ve kamudan milyarlarca liralık ihaleler alan birçok şirket yer alıyor. İşte bu şirketler ve sahipleri:

Cengiz Havacılık

Mehmet Cengiz’in sahibi olduğu Cengiz Holding’e bağlı olan havacılık şirketi, bünyesinde VIP helikopter ve iş jeti barındırıyor. Cengiz Holding, çevre katliamlarıyla hafızalara kazınmış ve özellikle AKP iktidarı döneminde kamudan aldığı milyarlarca liralık ihalelerle dikkat çekiyor.

Limak Havacılık

Nihat Özdemir’e ait Limak Holding’e bağlı bu şirket, uluslararası, bölgesel ve özel havalimanlarından 7/24 hava taksi hizmeti sunuyor. Limak Holding, barajlar ve HES projeleri nedeniyle doğa tahribatına ve tarihi dokunun zarar görmesine neden olduğu için eleştiriliyor.

Rec Havacılık

Rönesans Holding’e bağlı bu şirketin uçağı, Ulaştırma Bakanı Uraloğlu tarafından yurtdışına seyahat için kullanıldı. Rönesans Holding, Ankara Adalet Sarayı ve Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın yanı sıra Marmaris Okluk Koyu’ndaki yazlık sarayı da inşa etti. Ayrıca şehir hastaneleri ve birçok kamu kurumu inşaat ihalesi aldı.

Zorlu Air Havacılık

Zorlu Holding’e bağlı olan bu havacılık şirketi de iktidara yakınlığı ile biliniyor. Zorlu Holding, çevre katliamlarına imza atması nedeniyle eleştiriliyor.

Go Jet Havacılık

Oktay Erdağı'na ait bu şirket, SHGM Genel Müdür Yardımcılığı’ndan emekli olan Erdağı tarafından yönetiliyor. Erdağı, Isparta’daki uçak kazasında görevi kötüye kullanmaktan dolayı hapis cezası almıştı.

Marmara Sınai Ticari Yatırımlar

Fuat Tosyalı’ya ait bu şirket, Tosyalı’nın Türkiye Varlık Fonu yönetim kurulu üyesi olmasından dolayı dikkat çekiyor.

Kly Hava ve Deniz Turizmi

Kalyon Holding’e bağlı bu şirket, iktidara yakınlığı ile bilinen projeleri üstlendi. Şirket, Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı, Taksim Yayalaştırma Projesi ve İstanbul 3. Havalimanı Projesi gibi büyük projelere imza attı.

Kalyon Güven Hava Taşımacılığı

Bu şirket, Kalyon Holding’in sahibi Cemal Kalyoncu’nun kardeşi Turan Kalyoncu'nun ortakları arasında yer aldığı bir diğer havacılık şirketidir.

Ziver Havacılık

Veysel Demirci’ye ait bu şirket, kamudan aldığı milyarlarca liralık ihalelerle biliniyor.

Vizyon Havacılık

Ali Okan Çam’a ait bu şirket, AKP’li Melih Gökçek döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden sıkça ihale alarak dikkat çekmişti.

Bu şirketlerin kamudan aldığı ihaleler ve iktidara yakınlıkları, özel uçak kullanımını ve havacılık sektöründeki varlıklarını tartışma konusu haline getiriyor.