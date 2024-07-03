‘Yeşil altın' kenevirin son kalesi ‘Samsun'

Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, Samsun'da kenevir üretiminin geçen yıllarda düşüş gösterdiğini, ancak fabrikaların kurulması ve sanayide kullanımının artmasıyla birlikte üretimin yeniden yükselişe geçtiğini belirtti. Sağlam, "Samsun'un kenevir için önemli bir konum olduğunu ifade ederek, kenevirin stratejik bir ürün olduğunu ve birçok alanda kullanılabildiğini vurguladı.

Sağlam, Samsun'un kenevir üretiminde önemli bir rol oynadığını ve 2013 yılında 7 dekara kadar düşen kenevir üretiminin 2020 yılında 2 bin 633 dekar alanda tohum, 14 dekar alanda lif üretimiyle tekrar artışa geçtiğini söyledi. 2021 yılında ise 113 dekara kadar gerileyen tohumluk üretimi, üreticilerin kenevir tarımından vazgeçmeyeceğine işaret ediyor. Sağlam, 2022 yılında başlayan yatırımlar ve tarımsal desteklemelerle birlikte, 2024 yılı için 240 üreticinin bin 650.5 dekar alanda tohum, 2 bin 973.1 dekar alanda lif olmak üzere toplam 4 bin 623.751 dekar alanda üretim gerçekleştireceğini belirtti.

KENEVİRİN STRATEJİK ÖNEMİ

Kenevirin yetiştirilmesinin zor olmadığını belirten Sağlam, "Bugüne kadar üretimde kuraklık dışında belirgin bir sorunla karşılaşılmadı. Kenevirin girdi maliyetlerinin düşük olması ve ekolojik olarak uygun olması nedeniyle önemini artırıyor," dedi. Sağlam, kenevirin sanayisi ile birlikte lif, tohum ve çubuklarıyla "yeşil altın" olarak nitelendirildiğini ve Samsun'da tarımının artarak devam edeceğini vurguladı. Ayrıca, kenevirin sadece CBD ve THC olarak değerlendirilmesinin haksızlık olduğunu, kenevirin tarımının Samsun için önemli bir katma değer sağladığını belirtti.

Kenevir üretiminin, ithalatının ve ihracatının birçok ülke tarafından kontrol altına alındığını belirten Sağlam, "TEK sözleşmesiyle üretim, ithalat ve ihracat 70 ülke tarafından kontrol altında. Kenevirin diğer ülkelerde rahatça üretilip satıldığı gibi bir yaklaşım yanlış," dedi. Sağlam, Samsun'da düzenlenen çalıştayda, kenevir yetiştiriciliği hakkında eğitim almamış personelin güncel bilgilerle donatılması gerektiğini ve farklı çeşitlerin bölgeye girişinin engellenmesi gerektiğini vurguladı.