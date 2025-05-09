Yeşil Bursa Rallisi'nin tarihi belli oldu

Bu yıl 49'uncusu yapılacak rallinin Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan BOSSEK Başkanı Mete Pala, organizasyonun yalnızca bir yarış değil, kentin spor, turizm ve ekonomik potansiyeline katkı sağlayan büyük bir etkinlik olduğunu söyledi.

"DESTEKLER İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

Hem ulusal hem de uluslararası arenada ses getirecek bir organizasyon yapmayı planladıklarını aktaran Pala, şunları kaydetti:

"Bu önemli organizasyonun gerçekleşmesinde bize güç veren, yanımızda olan bir isme özellikle teşekkür etmek istiyorum, Atış Yapı. Kendilerine bu yılki rallimizin ana sponsoru olarak verdikleri destek için şükranlarımı sunuyorum. Spora ve gençliğe verdikleri değeri bu iş birliğiyle bir kez daha göstermiş oldular. Ayrıca her zaman yanımızda ve destekçimiz olan Bursa Büyükşehir Belediyesine de teşekkürlerimizi iletmek istiyorum. Bunun yanında rallimizin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm kamu kurumlarımıza, yerel yönetimlere, teknik ekibimize, gönüllülerimize ve elbette sporcularımıza yürekten teşekkür ediyorum."

"İLK KEZ BİR RALLİ'DE KARBON YÜKÜ HESAPLANDI"

BOSSEK Çevre Kurulu Başkanı Burçe Tokuş Muhtar ise son 3 yıldır ralliyi hız ve mücadelenin yanı sıra çevre ve sürdürülebilirlik hedefleriyle organize ettiklerini anlatarak, bu kapsamda geçen yıl Türkiye'de ilk kez bir ralli organizasyonunun karbon yükünün hesaplandığını anımsattı.

Hesaplamalar sonucunda ortaya çıkan karbon yükünü diktikleri 300 ağaçla nötrleştirdiklerini anlatan Muhtar, "Bu sadece sembolik değil, bizim için anlamlı bir adımdı." ifadesini kullandı.