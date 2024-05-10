Yeşil fasulyeyi saklamanızı sağlayacak yöntem. Bozulmuyor ve 1 yıl boyunca taze kalıyor

Yeşil fasulyenin tazeliğini ve besin değerini korumanın önemli bir yolu, doğru saklama yöntemlerini bilmektir. Doğru şekilde saklandığında, yeşil fasulye bozulmadan ve tazelik kaybetmeden 1 yıl boyunca muhafaza edilebilir.
Yeşil fasulyeyi saklamanın en etkili yolu, dondurucuda muhafaza etmektir
DONDURUCUDA YEŞİL FASULYE NASIL SAKLANIR?
Habertürk'te yer alan içerikte; Dondurucuda taze fasulye saklarken dikkat edilmesi gerekenler adım adım paylaşıldı. İşte o bilgiler
- Çiğ halde taze fasulyeleri buzluğa atmadan önce fasulyeleri iyice yıkamalısınız.
- Yıkanan taze fasulyeleri kuruladıktan sonra bir bıçak yardımıyla kılçıklarını temizleyin.
- Kılçıkları temizlenen taze fasulyeleri tüketiminiz doğrultusunda birer porsiyonlar halinde bölerek buzdolabı poşetlerine doldurunuz. Bu sayede her seferinde ihtiyacınız olan kadar fasulyeyi buzluktan çıkarıp rahatça pişirebilirsiniz.
- Taze fasulyeleri buzdolabı poşetlerine böldükten sonra her poşeti elinizle yayarak yassı bir şekle getirin.
- Poşetin içine bir pipet yerleştirin ve kenarlarını poşete dolayarak hava almayacak şekilde sıkın. Pipet dışarıda kalan tarafından poşetin içindeki havayı çekerek boşaltın.
- Havası boşalan poşetleri tekrar hava almasına engel olarak pipeti içinde çıkarıp ağzını sıkıca bağlayın.
- Hazırladığınız poşetleri bir buzdolabı poşetine daha koyarsanız dolap içindeki farklı kokuların işlemesini engellemiş olursunuz.
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