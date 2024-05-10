Yeşil fasulyeyi saklamanızı sağlayacak yöntem. Bozulmuyor ve 1 yıl boyunca taze kalıyor

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Yeşil fasulyeyi saklamanızı sağlayacak yöntem. Bozulmuyor ve 1 yıl boyunca taze kalıyor
Yeşil fasulyeyi dondurarak saklamak, hem pratik hem de besin değerini koruyan bir yöntemdir. Bu sayede, her mevsim taze ve besleyici yeşil fasulyelere kolaylıkla ulaşabilirsiniz. İşte yeşil fasulyeyi saklarken bilmeniz gereken o tarif

Yeşil fasulyenin tazeliğini ve besin değerini korumanın önemli bir yolu, doğru saklama yöntemlerini bilmektir. Doğru şekilde saklandığında, yeşil fasulye bozulmadan ve tazelik kaybetmeden 1 yıl boyunca muhafaza edilebilir.

Yeşil fasulyeyi saklamanın en etkili yolu, dondurucuda muhafaza etmektir

DONDURUCUDA YEŞİL FASULYE NASIL SAKLANIR?

Habertürk'te yer alan içerikte; Dondurucuda taze fasulye saklarken dikkat edilmesi gerekenler adım adım paylaşıldı. İşte o bilgiler

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  • Çiğ halde taze fasulyeleri buzluğa atmadan önce fasulyeleri iyice yıkamalısınız.
  • Yıkanan taze fasulyeleri kuruladıktan sonra bir bıçak yardımıyla kılçıklarını temizleyin.
  • Kılçıkları temizlenen taze fasulyeleri tüketiminiz doğrultusunda birer porsiyonlar halinde bölerek buzdolabı poşetlerine doldurunuz. Bu sayede her seferinde ihtiyacınız olan kadar fasulyeyi buzluktan çıkarıp rahatça pişirebilirsiniz.
  • Taze fasulyeleri buzdolabı poşetlerine böldükten sonra her poşeti elinizle yayarak yassı bir şekle getirin.
  • Poşetin içine bir pipet yerleştirin ve kenarlarını poşete dolayarak hava almayacak şekilde sıkın. Pipet dışarıda kalan tarafından poşetin içindeki havayı çekerek boşaltın.
  • Havası boşalan poşetleri tekrar hava almasına engel olarak pipeti içinde çıkarıp ağzını sıkıca bağlayın.
  • Hazırladığınız poşetleri bir buzdolabı poşetine daha koyarsanız dolap içindeki farklı kokuların işlemesini engellemiş olursunuz.

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