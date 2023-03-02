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Yeşil kahve yağ yakar mı?

Yeşil kahve enerji vermesiyle biliniyor. Peki, yağ yakımına yardımcı olur mu? İşte yanıtı.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 07:00
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Yeşil kahve yağ yakıyor mu?

Yeşil kahve yağ yakar mı?
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Yeşil kahve tüketen kişilerden olumlu yorumlar almak mümkün. Kavruldukça tepkimeye girdiği için kafein elde edilen yeşil kahve, çiğ tüketildiğinde kafein içermiyor.

Yeşil kahve tüketen kişilerden olumlu yorumlar almak mümkün. Kavruldukça tepkimeye girdiği için kafein elde edilen yeşil kahve, çiğ tüketildiğinde kafein içermiyor. Yağları da parçalama özelliği mevcut olduğu için normal kahveye oranla -deneyenler- daha çok tercih ediyor. Yeşil kahvenin yararları şöyle:

Toksinleri vücuttan atar.

Kan şekerini dengeler.

Göbek bölgesindeki yağları yakar.

Kalp ve damarları rahatlatır. Tansiyonu dengede tutar.

Enerji verir.

Baş dönmesi ve halsizliğin önüne geçer.

Bağışıklık sistemine destek olur. Yararlı bakterileri öldürerek sindirim sistemini de düzene sokar.

Ödemin vücuttan atılmasına yardımcı olur.

YEŞİL KAHVE NASIL YAĞ YAKAR
 

Öncelikle şekerle birlikte tüketilmemesi gerekir. Ana öğünlerinizden 1 saat önce yeşil kahve tüketimi, yağ yakımına yardımcı olur.

Diyetlerin içerisine yeşil kahve ilave edilmek isteniyorsa, yemeklerden yarım saat sonra da içilebilir.

Her şeyde olduğu gibi yeşil kahvede de fazla tüketim zararlıdır. Günde sadece 2 bardak tüketmeniz yeterli olacaktır.

Ödemin vücuttan atılmasına yardımcı olur.

Baş dönmesi ve halsizliğin önüne geçer.

Bağışıklık sistemine destek olur. Yararlı bakterileri öldürerek sindirim sistemini de düzene sokar.

YEŞİL KAHVE NASIL YAPILIR?

Yeşil kahve, aynı Türk kahvesi gibi yapılır. 1 fincan su içerisine, 1 tatlı kaşığı dolusu yeşil kahve ilave edilir ve kaynatılır. Faydalarını görebilmek için, şekerle birlikte tüketilmemesi gerekir.

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