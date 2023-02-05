Yeşil Kundura’da skandal. Wolverine marka botu su geçirmez diye pazarlayıp su geçirince hiçbir ayakkabıya su geçirmez diye kefil olmuyoruz diyorlar

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

Yeşil Kundura’dan 1.199 liraya alınan ve üzerinde su geçirmez yazan Wolverine marka bot kışın ilk yağmuruyla beraber su geçirdi.

35 gün önce kışa hazırlık için aldığı botu İstanbul’a düşen ilk yağmurla beraber giyen vatandaş, doğru düzgün kışın bastırmadığı, olağan bir yağmurda “su geçirmez” özelliğiyle pazarlanan ayakkabının su geçirmesi karşısında şaşkınlığını yaşadı.

SU GEÇİRMEZ DİYE PAZARLAYIP SONRA KEFİL OLMUYORLAR

Ayakkabıyı aldığı Yeşil Kundura’ya giden mağdur vatandaşa, mağazada hiçbir ayakkabıya su geçirmeyeceği yönünde kefil olunmadığı söylendi. Üstünde Waterproof (su geçirmez) yazan ayakkabıyı satış temsilcisinin bir diğer markayla kıyaslarken ‘bu ayakkabı üstelik su geçirmez’ diyerek pazarladığını belirten vatandaşa, bu sefer de hakiki derilerde böyle sorunların olabileceği söylendi.

SU ALMAMASI GEREKTİĞİNİ KABUL EDİYORLAR

Vatandaşın su geçirmez garantisi veremiyorsanız neden üstünde yazıyor o zaman diye ısrar etmesi üzerine ise mağaza yetkilisi, “Böyle bir yağmurda su almaması gerekiyor. Ancak su alması çok ilginç fabrikaya gönderelim baksınlar” yanıtını verdi.

“FABRİKAYA GİDECEKMİŞ BEN NE GİYECEĞİM O SÜREDE”

Fabrikalara giden ayakkabıların genelde “kullanıcı hatası” bahanesiyle geri gönderildiğini belirten mağdur vatandaş, “Yeşil kundurayı daha güvenilir bir mağaza olduğu için tercih etmiştim. Ancak hayal kırıklığı yaşadım. Mağazada bana “su geçirmez” diye pazarlanan ürün su geçirince ‘biz hiçbir ayakkabıya kefil olmuyoruz’ diyorlar. Ne kadar kolay bunu söylemesi. Doğru düzgün ayağımızın üşümeyeceği, su geçirmeyen bir ayakkabı almak istedim. 2 ay para biriktirdim bunun için. Benzer diğer mağazalarda ayakkabıyı aldığınızda 1 ay içinde iade edebiliyorsunuz, 2 ay içinde ise ayakkabıyı değiştirebiliyorsunuz. Bana fabrikaya gönderelim diyorlar. Bu sürede ne giyeceğim ben peki, kış bastırmışken. Üstelik yağmurda suya da girmedim. Sadece ayakkabının üstüne yağan yağmurla su çekti ayakkabı” ifadelerini kullandı.