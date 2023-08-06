Yeşil mercimeği mutfaklarımıza sıklıkla tüketiyoruz. Yüksek lif içeriğine sahip yeşil mercimek sindirim sistemini düzenlerken damar tıkanıklığına da korur. Peki, yeşil mercimek faydaları neler? Yeşil mercimek neye iyi gelir?

Türk sofralarında ‘kara şimşek’ diye adlandırılan ve birçok faydası olduğu bilinen yeşil mercimeğin faydaları, bilimsel olarak da kanıtlandı.

Doktorlar, yeşil mercimeğin lif deposu olan mercimeğin şeker hastaları için de ideal yiyeceklerden biri olduğunu aktarıyor.

YEŞİL MERCİMEK FAYDALARI NELER?

- Yeşil mercimek lif oranı açısından zengin bir bakliyat türüdür. Lifli gıdaların sağlığa etkisi ise bağırsak sisteminin düzenli çalışmasıdır.

Yeşil mercimek tükettiğinizde bağırsaklarınız daha aktif hale gelecektir. Bu durumun sonucunda kabızlık gibi problemler ortadan kalkacaktır.

- Yeşil mercimek, vücudunuza giren şekerin enerjiye dönüşmesinde oldukça etkilidir. Bu metabolik faaliyet sonucunda kan şekeriniz dengelenir ve şeker hastalığı ihtimaliniz ortadan kalkar.

Yeşil mercimek şeker oranı düşük olması sebebiyle diyabet beslenmesinde de önemli bir yere sahiptir.

- Tüm baklagiller gibi yeşil mercimek de kalp sağlığınız için önemli bir rol oynar. Yüksek kolesterolü düşürür ve damar tıkanıklığını önler. Damar sağlığını koruyarak damarlarda yağ oluşmasını engeller.

- Vücuda verdiği enerjiyle tercih edilen yeşil mercimek, sporcuların ve diyet yapanların vazgeçilmez besinidir. Kas hücrelerinin yenilenmesini sağlar ve sporcularda kas oluşumunu hızlandırır.

- Demir ve magnezyum oranı bakımından yüksek olması sebebiyle, kansızlık problemlerini giderir. Anemi hastalarının öğünlerine eklemesi tavsiye edilen yeşil mercimek; kırmızı kan hücrelerinin oluşumunda ve sağlığını korumasında etkilidir.

- Yeşil mercimek B vitamini kaynakları arasında yer alır. B vitamini sayesinde sinir sistemi sağlığını korur. Hormonların daha sağlıklı çalışmasına da katkıda bulunur.

- Çocuklara yeşil mercimek çorbası yedirdiğinizde, gelişimini destekleyen bütün vitamin ve mineralleri vermiş olursunuz. Yeşil mercimek çorbasının faydaları katı gıdaya geçen bebeklere ve tüm çocuklara rahatlıkla yedirilebilir. Bebeklerde gaz yapmaması için bir gece önceden yeşil mercimeği ıslatabilirsiniz.

- Anne adaylarının folik asit kaynaklı besin tüketmesi gerekir. Yeşil mercimek de folat açısından yüksek bir besindir. Bebeğin anne karnındaki gelişimi için tercih edilir.