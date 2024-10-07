Yeşil pasaport Meclis gündeminde

Öztürk, kanun teklifinin gerekçesinde “Havayolu uluslararası ulaşım araçları pilotları, yurtdışı çıkışlarını sadece görevli oldukları zaman yapabilmektedir. Pilotlar, yurtdışı eğitimlerine ve uçuş testlerine katılmak, yurtdışından uçak teslim almak için vizeye ihtiyaç duymaktadır.

Bu durum hem maliyeti hem de vize alabilmek için geçen süredeki iş kaybı ile sektör için önemli bir sorun olmaktadır. Öte yandan yaşanan vize sorunları nedeniyle vize alamayan pilotlar hem vakit kaybetmekte hem de yurtdışı eğitimlerine katılamamaktadır.

“HUSUSİ DAMGALI PASAPORT VERİLMELİ”

Bir kamu hizmeti yapan, uluslararası bir dolaşım halinde bulunan ve görevleri direkt yurtdışı bağlantılı olan pilotlarımız için hususi damgalı pasaport, kimlik kadar gerekli ve önemlidir. Bu nedenle kanunun amir hükmü gereği şartlarını taşıyan pilotlara vize alma zorunluluğu olmaksızın hususi damgalı pasaport verilmelidir.” ifadelerini kullandı.