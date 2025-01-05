Yeşil pasaport sahiplerine kötü haber! Ön vize şartı başlıyor

Avrupa Birliği, 2025’in ilk yarısında yeni bir sistem olan ETIAS’ı (Avrupa Seyahat ve Yetkilendirme Sistemi) devreye sokuyor. Bu sistem, AB vizesi gerektirmeyen Yeşil Pasaport sahiplerinin Avrupa'ya seyahat etmeden önce onay almasını zorunlu kılacak.

Almanya, Fransa ve Hollanda gibi ülkeler de bu sisteme dâhil olacak. Artık, Yeşil Pasaport sahiplerinin, AB’ye seyahat etmeden önce 7 Euro (yaklaşık 255 TL) ödeyerek ETIAS’tan onay almaları gerekecek. Onay gelmez ya da ret cevabı alırlarsa, AB ülkelerine giriş yapamayacaklar.

TÜRKLER İÇİN 'ÖN VİZE' UYGULAMASI BAŞLIYOR

ETIAS sistemi Almanya, Fransa ve Hollanda gibi ülkelerde, 2025 ortalarında sisteme dahil olacak. Bu sistem, AB'ye vize gerektirmeyen pasaportlarla seyahat eden kişilerin, seyahat öncesi ETIAS sistemine kayıt olmalarını zorunlu kılacak. Kişiler, bu kayıt sırasında pasaport bilgileri, e-posta adresi ve ödeme bilgilerini sisteme girecekler. Kayıt tamamlandıktan sonra, seyahat öncesi güvenlik amacıyla başvurular kontrol edilecek. Sistemdeki başvuruların yüzde 90 ile 95'inin onay alması bekleniyor.

AB’YE GİRİŞ İÇİN ONAY ŞARTI

Sözcü'nün aktardığı habere göre Yeşil Pasaport sahiplerinin Avrupa’ya seyahat etmeden önce, Türkiye'den çıkmadan önce ETIAS sistemi üzerinden onay alması gerekecek. ETIAS’a başvuracak kişiler, 7 Euro ödeme yaparak seyahat izinlerini alacak. Eğer sistemden "ret" cevabı alırlarsa, AB’ye giremeyecek veya Türkiye'den çıkamayacaklar. Ancak 18 yaşından küçükler için bu ödeme gerekmiyor. Sistemdeki işlemlerin hemen yapılması için, başvurulara cevap birkaç dakika içinde verilebilecekken, bazı başvuruların sonuçlanması 96 saati bulabilir.

EES SİSTEMİNE GİRİŞ İÇİN HAZIRLIK

ETIAS’ın etkili olabilmesi için, AB’nin EES (Giriş/Çıkış Sistemi) uygulamasının tanıtılması gerekiyor. Bu sistemle, AB dışı ülke vatandaşlarının AB'ye giriş ve çıkışları kaydedilecek. İlk sınır kontrolü sırasında, kişinin bilgileri AB sistemine aktarılacak. Bu da, kişinin seyahat için onay alıp almadığını belirleyecek. Eğer "red" cevabı alınırsa, kişi AB’ye alınmayacak ve Türkiye'den çıkamayacak.

"VİZE" DEĞİL, "SEYAHAT İZNİ"

AB yetkilileri, ETIAS’ı vize yerine bir tür "seyahat izni" olarak tanımlasa da, Türkler açısından bu uygulama bir anlamda vize gibi olacak. Seyahat izni verilmesi için, başvuru süreci ve ödeme süreci önem taşıyor. AB'nin bu yeni güvenlik sistemine başvuruların arttığı 2025 yılıyla birlikte, yaklaşık 1 milyar kişiyi etkilemesi bekleniyor.