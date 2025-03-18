‘Yeşil reçete operasyonu! Aralarında sağlık çalışanları da var

Kaynak: İHA
‘Yeşil reçete operasyonu! Aralarında sağlık çalışanları da var

Aydın polisi aldığı bir ihbar üzerine reçete üzerinden vurgun yapan 3’ü sağlık görevlisi 5 kişi yaptığı baskınla gözaltına alındı. Polis, şüphelilerin çalışma sistemini deşifre etti. Zanlıların yeşil reçeteye tabi ilaçların para karşılığında reçete yaptıkları iddia edildi.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda yeşil reçeteye tabi ilaçların para karşılığında haksız şekilde reçete edildiği tespit edilirken, Aydın ve Ordu illerinde operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda tıbbi sekreterler A.B.K. (42) ve A.S.E. (35) ile röntgen teknisyeni Y.G. (52) Aydın'da yakalandı. Ordu'da ise B.B.G. (26) ile S.G. (20) isimli şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheliler hakkında TCK-188 (Uyuşturucu madde ticareti yapmak) suçundan adli işlemlere başlanıldı.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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