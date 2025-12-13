Ünlü aktör ve yapımcı Vin Diesel, Cristiano Ronaldo ile ilgili çıkan spekülasyonlara son noktayı koydu.

RONALDO HIZLI VE ÖFKELİ'DE OYNAYACAK

Diesel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hızlı ve Öfkeli'nin yeni filminde Ronaldo için bir rol yazdığını belirterek "Herkes Ronaldo'nun Hızlı ve Öfkeli'de olup olmayacağını soruyordu... Söylemeliyim ki, o doğru adam. Onun için bir rol yazdık." ifadelerini kullandı.

HIZLI VE ÖFKELİ'NİN SON FİLMİ 2026'DA VİZYONA GİRECEK

Bu gelişme, hem sinema hem de futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Öte yandan 2026'da vizyona girmesi beklenen 'Hızlı ve Öfkeli 11'in serinin son filmi olacağı bildirildi.