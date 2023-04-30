Yeşil Sol Parti milletvekili adayı terör örgütü operasyonunda yakalandı

Terör örgütü MLKP Terör örgütü MLKP'nin gençlik yapılanmasına 3 büyükşehirde operasyon düzenlendi. Operasyonda Yeşil Sol Parti İstanbul milletvekili adayı ve beraberindeki 12 şahıs gözaltına alındı.

Yeşil Sol Parti milletvekili adayı terör örgütü operasyonunda yakalandı

Terör örgütü MLKP'nin gençlik yapılanmasına yönelik İstanbul, İzmir ve Mersin'de düzenlenen operasyonda Yeşil Sol Parti İstanbul milletvekili adayının da aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

YEŞİL SOL PARTİDEN 2 MİLLETVEKİLİ ŞÜPHELİLER ARASINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü MLKP'nin gençlik yapılanması SGDF'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Yeşil Sol Parti İstanbul 1. Bölge 16. sıra milletvekili adayı Burcu Ayyıldız, aynı partiden İstanbul 2. Bölge 18. sıra milletvekili adayı Berfin Polat ile ESP Eş Genel Başkanı Şahin Tümüklü'nün de bulunduğu 17 şüpheli tespit edildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINDAN TESPİT EDİLDİ

Yapılan çalışmada, şüpheli Berfin Polat'ın Twitter hesabından 2009'da İstanbul TEM Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ve emniyet amiri Semih Balaban'ın şehit edilmesi olayına karışan Devrimci Karargah Terör Örgütü üyesi Orhan Yılmazkaya'nın etkisiz hale getirilmesinin yıl dönümü 27 Nisan'da örgüt üyesini övücü mahiyette paylaşım yaptığı belirlendi.

13 ŞAHIS GÖZALTINDA, 4 FİRARİ ARANIYOR

İstanbul, İzmir ve Mersin'de şüphelilerin yakalanması için 16 farklı adrese yapılan eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda Yeşil Sol Parti İstanbul 1. Bölge 16. sıra milletvekili adayı Ayyıldız ve ESP Eş Genel Başkanı Tümüklü'nün de aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

Yeşil Sol Parti'den İstanbul 2. Bölge 18. sıradan milletvekili adayı Polat'ın da aralarında bulunduğu 4 firari şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

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