Adı 1990'lı yıllardaki faili meçhul cinayetler ve Beyaz Toros ile anılan Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım'ın gazeteci Saygı Öztürk'ü aradığı öne sürüldü.

Öztürk'ün bugün köşesinden açıkladığı flaş gelişmenin detaylarında, Yeşil olduğunu öne süren kişinin Suriye'de, Türkiye sınırına yakın bir yerde ülkücü birisi ile beraber kaldığını belirttiği, eski görünümünden eser kalmadığını düşündüğü için bir dönem Türkiye'ye de gelip Konya'da yakalandığını böylediğini ifade etti.

MECLİS'E SORU ÖNERGESİ VERİLDİ

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, konuyu TBMM'ye taşıyarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya sorular sordu. Sakık, süreç sürerken, Yeşil isminin yeniden ortaya çıkmasının neyin işareti olduğunu sordu.

"BU SÜREÇTE NEYİN İŞARETİ?"

Sırrı Sakık'ın, İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya konu hakkında soruları şu şekilde:

"1- 1990’larda işlenen nerdeyse bütün faili meçhul cinayetlerde adı geçen bir şahıs aradan geçen onca yıla rağmen neden yakalanmamıştır?

2- Mahmut Yıldırım olduğunu söyleyen şahsın ifade ettiği üzere devletin kaldığı yeri bildiği halde kendisini gözaltına almadığı bilgisi doğru mudur?

3- Kendisinin de dile getirdiği, yaşanan olay ve olgulara bakıldığında da korunduğu açık olan bu tetikçiyi kim veya kimler hangi amaçla korumaktadır?

4- Bakanlığınız, yeşil kod adlı tetikçi katilin hangi bilgileri bildiği ve hangi ağ içinde suçlar işlediğine dair malumata sahip midir?

5- Bu süreçte “Yeşil” kod adlı kişinin isminin tekrardan ortaya çıkması neyin işaretidir?"

SIRRI SAKIK TARAFINDAN YERLİKAYA'NIN CEVAPLAMASI İÇİN YÖNELTİLEN SORULAR