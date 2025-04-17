Yeşilay’dan Muğla’ya övgü: YEDAM ile bağımlılığa karşı büyük başarı

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Muğla’da bağımlılıkla mücadelede yürütülen çalışmaların başarısını vurguladı.

Muğla, Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nin (YEDAM) etkin faaliyetleriyle Türkiye’de ilk 5 il arasına girdi. Dinç, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı ziyaretinde, Yeşilay Muğla Şube Başkanı Şenol Şengör ile birlikte bağımlılıkla mücadele ve farkındalık projelerini değerlendirdi.

Başkan Aras, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Yeşilay ile iş birliğinden gurur duyduklarını söyledi. Aras, “Yeşilay Genel Başkanımızı Muğla’da ağırlamak büyük onur. Şube başkanımızla çalışmaya başladığımızda birçok fırsat doğdu. Gençlerimiz ve hemşehrilerimiz için önemli projeler gerçekleştirdik. YEDAM aracılığıyla ilçelerde danışmanlık merkezleri kurma çalışmalarına başladık. Bağımlılıkla mücadele toplumsal bir görevdir, bu yolda kararlılıkla ilerliyoruz” dedi.

Doç. Dr. Mehmet Dinç, Yeşilay’ın bağımlılıkla mücadelede gece gündüz çalıştığını belirterek Aras’a destekleri için teşekkür etti. Dinç, “Bağımlılık, birey ve toplum için yıkıcı bir felaket. Yeşilay olarak insanımızın bağımsızlığı için durmaksızın çalışıyoruz. 120 şubemizle faaliyet gösteriyoruz, ancak Ahmet Aras’ın desteği bizim için eşsiz. Onun katkılarıyla Muğla’da daha etkili hizmet sunuyoruz” diye konuştu.

Dinç, Muğla’nın 105 YEDAM merkezi arasında ilk 5’e girmesinin büyük bir başarı olduğunu vurguladı: “Muğla, etkili ve yaygın çalışmalarla bu konuma ulaştı. Bu başarıda emeği geçen herkese, özellikle Ahmet Aras’a teşekkür ederim.”