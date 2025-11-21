Yeşilay tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenen “Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması” sonuçlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla “Gençlerin Gözünden Uyuşturucu Madde Bağımlılığı” temasıyla gerçekleştirilen yarışmanın ödülleri, 20 Kasım’da Sepetçiler Kasrı’nda düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti, çocuk ve gençleri bağımlılıklardan korumaya yönelik çalışmalarını 2017’den bu yana kısa film yarışmasıyla destekliyor. Yarışma sayesinde genç sinemacılar, uyuşturucu madde bağımlılığına dair farkındalık oluşturan mesajlarını sinemanın ifade gücüyle aktarma imkânı buluyor.

Bu yıl ülke genelinde yoğun ilgi gören yarışmanın ödül törenine Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, SETEM Genel Başkanı Mehmet Güleryüz, Yeşilay Yönetim Kurulu ve Bilim Kurulu üyeleri, jüri üyeleri ve basın mensupları katıldı.

Genç yönetmenlerin kendi pencerelerinden bağımlılık sorununu ele aldığı projeler, törenin en dikkat çeken yönü oldu. Yapımlar, uyuşturucu maddelerin bireysel ve toplumsal etkilerine dair güçlü ve çarpıcı mesajlar sundu.

Yarışmada birincilik ödülünü “Kukla” filmiyle Muhammed Emin Er kazandı. “Karar” filmiyle Büşra Eslem Ayrık ikinci olurken, üçüncülük ödülü “Bağımsızlık Mücadelesi” filmiyle Mehmet Celal Almaz’a verildi. “Eller” filmiyle Selçuk Kaan Salk, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü’ne layık görüldü. Halk oylamasında en yüksek oyu alan “Bağımsızlık Mücadelesi” ise “Halkın Favorisi” seçildi.

Dereceye giren isimlere toplam 375 bin TL para ödülü dağıtıldı. Birinciye 100 bin TL, ikinciye 75 bin TL, üçüncüye 50 bin TL verilirken, Bakanlık Özel Ödülü 100 bin TL olarak takdim edildi. 6 bin 667 kişinin oy kullandığı halk oylamasında birinci olan film 50 bin TL’lik ödülün sahibi oldu.

“DEVLET ARZI AZALTIRKEN BİZ ARZUYU AZALTMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Törende konuşan Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, bağımlılıkla mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. Dinç, şunları söyledi:

“Yeşilay olarak 105 yıldır tek bir gündemimiz var: İnsanımızın bağımsızlığını korumak. Bir insan için de bir toplum için de en büyük felaket bağımlı olmaktır. Bu nedenle çocuk ve gençlerimize sosyal destek sunuyor, onlara alternatif faaliyet alanları oluşturmaya çalışıyoruz. Devlet arzı azaltırken, biz de arzuyu azaltmaya odaklanıyoruz. Gençler arasında güçlü bir bağımsızlık kültürü oluşturmayı hedefliyoruz.”

Dinç, sinemanın bağımlılıkla mücadeledeki etkisine de dikkat çekti:

“Sinemanın doğrudan kalbe dokunan bir yönü var. Bu nedenle kısa film yarışmasını her yıl daha da önemseyerek sürdürüyoruz. Gençlerin ürettiği her film, bağımsızlık kültürüne katkı sunuyor.”

“BAĞIMLILIK ENDÜSTRİSİ SİNEMAYI YOĞUN ŞEKİLDE KULLANIYOR”

Dinç ayrıca Yeşilay’ın uluslararası hakemli dergisi Addicta’da yayımlanan araştırmayı hatırlatarak Türk dizi ve filmlerindeki bağımlılık imgelerine dikkat çekti:

“İncelenen 10 filmin tamamında alkol, 6’sında tütün ve 2’sinde madde kullanımı tespit edildi. Yapımların üçte ikisinde bağımlılık teması yer alıyor. Bağımlılık endüstrisi kendini sinema yoluyla görünür kılıyor. Biz de bunun karşısında yine sinemanın gücüyle durmaya çalışıyoruz.”

“DERDİ OLMAYANIN SİNEMASI OLMAZ”

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven ise konuşmasına “İyi film nedir?” sorusuyla başladı. Güven, Filistinli sinemacıların hazırladığı “From Ground Zero” isimli filmden örnek vererek şunları söyledi:

“İyi film huzursuz eder, düşündürür, baş ağrısı yaratır. Derdiniz varsa sinemanız olur. Bugünün dünyasında sinema her zamankinden daha önemli. Güçlü sineması olmayan bir ülkenin güçlü olma şansı yoktur. Genç sinemacılarımızın daha çok üretmesini, daha çok soru sormasını diliyorum.”