Türk sinemasının efsanevi ismi Engin Çağlar, motosiklet çarpması sonucu vefat ettikten sonra soruşturma başlatıldı.

Kaza, 31 Ekim Cuma günü saat 20:10 civarında Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi'nde yaşandı.

Sabah Gazetesi'nden Armağan Yılmaz'ın haberine göre, 21 yaşındaki Berkay O.'nun kullandığı motosiklet, caddeyi karşıya geçmeye çalışan usta oyuncuya çarptı. Kazanın ardından ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri intikal etti.

Bilinci kapalı halde hastaneye nakledilen Engin Çağlar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hastanede vefat etti.

Polis tarafından gözaltına alınan sürücü Berkay O., emniyet işlemlerinin sonunda mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

YETERLİ DELİL VAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı tamamladıktan sonra iddianame hazırladı. İddianamede, bilirkişi raporuna göre sürücünün tali kusurlu olduğu vurgulandı.

Dava için şüpheli hakkında yeterli delil toplandığı belirtildi. İddianamede, şüpheli Berkay O. hakkında 'taksirle öldürme' suçundan 6 yıl hapis cezası istenerek İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Mahkeme, yakında duruşmaları görecek.

'KASTIM YOKTU'

Berkay O., savcılık ifadesinde, yolda ilerlerken ilk anda Engin Çağlar'ı fark etmediğini, sonradan gördüğünde manevra yapmaya çalıştığını ancak çarpışmayı önleyemediğini anlattı.

Hiçbir kastı olmadığını vurgulayan Berkay O., sanatçının vefatından derin üzüntü duyduğunu dile getirdi.