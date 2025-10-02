Yeşilçam efsanesi Metin Akpınar’ın gizli oğlu mu var? Kızı Duygu Nebioğlu’nun iddiası ortalığı karıştırdı!

Mahkeme kararıyla Metin Akpınar’ın kızı olduğunu ispatlayan Duygu Nebioğlu, sosyal medya paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

Magazin yazarı Onur Akay, daha önce Akpınar’ın ikiz kızlarının yanı sıra “Metin” adında bir oğlu olduğunu iddia etmişti.

Bu iddia üzerine Metin Akpınar, Onur Akay’a tepki göstererek 1 TL’lik manevi tazminat davası açtı. İstanbul 28. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci celsesi 10 Ekim 2024’e ertelendi.

Onur Akay, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda şunları söyledi:

ONUR AKAY’DAN KARŞI HAMLE

"Yeşilçam’ın efsane oyuncularından Metin Akpınar, İstanbul Anadolu 28. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde, bana 1 TL’lik manevi tazminat davası açmış! Tebligat tarafıma henüz yeni ulaştı. Çok değerli avukatım Hilmiye Arslan Tan’a, dava konusu ile ilgili kaynaklarımı aktardım ve dava için gerekli hazırlıklara başladık. 1 TL’lik manevi tazminat davaları, genellikle davacı tarafından itibarını korumak, haksızlığa dikkat çekmek ya da kamuoyuna bir mesaj vermek amacıyla açılır. Yani bu tür davalar bir nevi davacının tatmin davalarıdır. Metin Akpınar’ın tarafıma açtığı bu davayı ben kazanırsam, 26 yıllık yazarlık kariyerimin itibarını korumak için, bu sefer ben Metin Akpınar beyefendiye 1TL’lik karşı manevi tazminat davası açacağım."

Nebioğlu, paylaşımlarında “ağabeyini bulduğunu” ifade ederek, bu kişinin Onur Akay olduğunu belirtti.

Bu açıklama sosyal medyada büyük yankı bulurken, dikkatler tekrar Metin Akpınar’a çevrildi.

Duygu Nebioğlu ve Onur Akay, gazeteci Pelin Çini’nin canlı yayınında karşı karşıya geldi.

Dünkü programda Akay, Nebioğlu’nun öz abisi olmadığını belirterek, “Metin Akpınar’ın oğlu değilim. DNA testi istemişti, içi rahat etmesi için DNA testi yaptırabilir.” Nebioğlu ise iddialarında ısrarcı oldu.

Sosyal medyada ikilinin benzerlikleri konuşulurken, Onur Akay’ın annesinin Müşerref Akay olduğu öne sürüldü.

İDDİALARI REDDETTİ

Akay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Değerli takipçilerim, son günlerde medyada benimle ilgili çıkan, babamın Metin Akpınar, annemin Müşerref Akay olduğu iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Son günlerde beni ve değerli ailemi derinden üzen haberlerle karşılaşıyoruz. Benim babam müteahhit Vedat Akay, annem ise İş Bankası emeklisi Gülten Gürses Akay'dır. Aileme ait bu yanlış ve temelsiz iddialar, bizler için kabul edilebilir değildir. Ben ve kardeşim Orçun Akay, babam Vedat Akay ve annem Gülten Akay'ın çocukları olmaktan her zaman büyük gurur duyduk. Bu tür spekülasyonların bir an önce son bulmasını ve itibarımıza saygı gösterilmesini temenni ediyoruz. Anlayışınız için teşekkürler.” İfadelerini kullandı.

ONUR AKAY KİMDİR?

Onur Akay, 28 Nisan 1977 tarihinde Ankara’da doğdu. Türk sanat müziği sanatçısı, bestekâr, yazar, şair, sunucu ve oyuncudur.

İstanbul Üniversitesi ve Haliç Üniversitesi'nde Türk müziği eğitimi almış; Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca, İsmail Hakkı Özkan ve Avni Anıl gibi önemli isimlerle çalışmıştır.

"Altın Mikrofon" ve "Altın Kalem" ödüllerinin sahibidir. Müstear’lı Nikriz, Müstear’lı Hicaz ve Zirgüle’li Pençgâh adlı bileşik makamları musikiye kazandırmıştır.

TRT repertuvarında yer alan birçok eseri ve şiiri vardır. “Bu Gece Kalıyorum” ve “İstanbul Ağlıyor” gibi albümleriyle tanınır.

2020’de "Türk Musikisinde Makamların Oluşması ve Seyir Tekniği" adlı ders kitabını yayımlamıştır.

Radyo ve TV programları sunmuş, “Mahallenin Muhtarları” gibi dizilerde oyunculuk yapmıştır.

NE OLMUŞTU?

Metin Akpınar, geçmişte ikiz kızlarıyla gündeme gelirken, Onur Akay’ın iddiaları yeni bir tartışma başlattı.

Akay, Akpınar’ın 1984 doğumlu bir oğlu olduğunu öne sürerek, bu bilginin yıllardır bilindiğini iddia etmişti.

Akpınar, bu iddialara yanıt olarak Akay’a manevi tazminat davası açtı.