Yeşilçam efsanesi Münir Özkul’in Cihangir’deki evi neden satıldı? Kızı Güner Özkul açıkladı

Türk sinemasının efsanesi Münir Özkul’un kızı Güner Özkul, babasının filmlerinden telif alamadığı gerekçesiyle yapım şirketlerine dava açmıştı.

Hababam Sınıfı’nda Mahmut Hoca, Aile Şerefi’nde Yaşar Usta, Neşeli Günler’de Turşucu Kazım gibi rolleriyle hafızalara kazınan ve 2018’de 93 yaşında vefat eden Münir Özkul’un kızı Güner Özkul, yapım şirketlerine karşı dava açmıştı.

Dava dilekçesinde, babasının filmlerinin televizyon ve dijital platformlarda yayınlanmasına rağmen telif ücreti ödenmediğini belirten Güner Özkul, mahkemeden adil bir karar beklediğini ifade etmişti.

Özkul, davanın mirasçılar lehine sonuçlanması durumunda Münir Özkul’un filmlerinden telif talep edilebileceğini söylemişti.

Gökhan Gökduman’ın haberine göre, merhum usta sanatçı Münir Özkul’un oyuncu kızı Güner Özkul, önceki akşam Cihangir’de köpeğini gezdirirken objektiflere takıldı.

Gazetecilerle sohbet eden Özkul’a, “Cihangir’e mi döndünüz? Babanızın evinde mi yaşıyorsunuz?” sorusu soruldu.

Özkul, “Üvey annemin sağlık sorunları nedeniyle maddi ihtiyaç doğunca o evi sattık” dedi.

BU EVDE VEFAT ETTİ

Ünlü oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü: “Galatasaray’da yaşıyorum ama buradaki evin önünden geçerken tuhaf hissediyorum. Artık burada oturmuyoruz diyerek kendimi avutuyorum. Rahmetli babam uzun yıllar orada yaşadı, orada vefat etti. Önünden geçerken çok duygulanıyorum.”

Oyuncu, son dönemde iki dikey dizi projesinde yer aldığını söyledi ve ekledi: “Bu diziler telefona özel olarak çekiliyor.”

Hababam Sınıfı’nda Özel Çamlıca Lisesi’nin tatlı sert müdür yardımcısı “Kel Mahmut” karakteriyle akıllara kazınan Münir Özkul, Mavi Boncuk, Bizim Aile, Aile Şerefi, Gülen Gözler, Neşeli Günler, Gırgıriye ve Görgüsüzler gibi birçok filmde rol aldı.

MÜNİR ÖZKUL KİMDİR?

Münir Özkul, 15 Ağustos 1925’te İstanbul’da doğdu. İstanbul Erkek Lisesi’nden mezun olan Özkul, sanat hayatına lise yıllarında başladı ve 1940’ta Bakırköy Halkevi’nde tiyatro oyunlarında oynadı.

İstanbul’daki evinde vefat eden Yeşilçam’ın usta ismi Münir Özkul, 93 yaşındaydı. Uzun yıllar KOAH ve demans hastalıklarıyla mücadele etti.

Münir Özkul, tiyatro kökenli olmasına rağmen sinemayla ün kazandı.

En bilinen rollerinden biri, Hababa

Adile Naşit ile oynadığı filmlerle Türk sinemasının unutulmaz ikililerinden oldu.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi’nin sanat tarihi bölümüne devam eden Münir Özkul, 1948’de “Aşk Köprüsü” adlı tiyatro oyunuyla profesyonel kariyerine adım attı.

Aşk Köprüsü’nün ardından Muhsin Ertuğrul yönetimindeki Küçük Sahne’ye geçti. John Steinbeck’ten Fareler ve İnsanlar (1951), John Millington Synge’den Babayiğit, George Axelrod’dan Yaz Bekarı (1954), John Patrick’ten Çayhane (1955) gibi oyunlarda rol aldı.

Daha sonra İstanbul Şehir Tiyatroları’nda, Ankara Devlet Tiyatrosu’nda ve İstanbul’da Bulvar Tiyatrosu’nda arkadaşlarıyla kurduğu grupla çalıştı.

1970’lerden itibaren, özellikle Ertem Eğilmez’in kalabalık kadrolu filmlerinde yer almaya başlayan Münir Özkul, Hababam Sınıfı’ndaki “Mahmut Hoca” karakteriyle tüm Türkiye’de tanındı.

Kariyeri boyunca 200’den fazla filmde oynayan Özkul, Sev Kardeşim filmindeki performansıyla 1972 Altın Portakal Film Festivali’nde “en iyi erkek oyuncu” ödülünü kazandı. Bizim Aile filmindeki “Yaşar Usta” rolüyle de 1977 Azerbaycan Film Festivali’nde özel ödül aldı. Süt Kardeşler filminde yönetmen yardımcılığı yaptı.

Sinemada başarılarla dolu bir hayat yaşayan Münir Özkul, dört evlilik yaptı. Bir oğlu ve iki kızı olan Özkul’un çocuklarından ikisi ilk eşi Şadan Özkul’dan dünyaya geldi. İkinci eşi de kendisi gibi ünlü bir oyuncuydu. Filmlerde babacan bir imaj çizse de özel hayatında çapkınlığıyla tanınıyordu. Gelin, Münir Özkul’un hayatına yakından bakalım.

Münir Özkul, kızı Güner Özkul’un da dediği gibi çapkın biriydi. 93 yıllık ömrüne dört evlilik sığdırdı. İlk eşi Şadan Özkul Işık’tı. Bu evlilikten iki çocuğu oldu. Oğlu Ferdi Özkul şu anda Kanada’da yaşıyor. Kızı Münir Özkul’un ikinci eşi, izleyicilerin dizilerden tanıdığı oyuncu Suna Selen’di.

ROL AŞKI GERÇEĞE DÖNDÜ

Bulvar Tiyatrosu’nda tanışan Münir Özkul ve Suna Selen, ilk yıl yalnızca arkadaşlık kurdu. Suna Selen o dönemde başka biriyle evliydi. Boşanmasının ardından “Leyleğin Ömrü” oyununda birlikte rol aldılar ve yakınlaştılar. Suna Selen, bu ilişkiyi “Rol icabı âşık hissederler, sonra bu gerçek olur, bizimki de öyleydi” diye tarif etti.

14 YIL BERABER YAŞADILAR!

Münir Özkul ve Suna Selen, 1965’te evlendi. Evlilikleri altı yıl sürdü, ancak 14 yıl birlikte yaşadılar. Bu evlilikten bir kızları oldu. Çift, kızları sekiz yaşındayken 1974’te boşandı, ancak dostluklarını sürdürdü.

1965’te evlenen ve 1974’te ayrılan Münir Özkul ve Suna Selen’in bu evlilikten bir kızları dünyaya geldi.

KIZLARI DA OYUNCU

Münir Özkul ve Suna Selen’in kızı Güner Özkul, 1 Şubat 1966’da doğdu. Kül Masalı, Alparslan: Büyük Selçuklu, Yasak Elma, Beni Çok Sev gibi yapımlarda rol aldı.

Güner Özkul, sperm bankasından çocuk sahibi olmasıyla da tanınıyor.

TOPHANELİ ÖRÜMCEK YAŞAR

Münir Özkul’un en ilginç eşi Tophaneli Örümcek Yaşar lakaplı Yaşar Hanım’dı. 1974’te Suna Selen’den boşanan Özkul, üçüncü evliliğini Yaşar Hanım’la yaptı. Ancak bu evlilik de uzun sürmedi ve boşanmayla sonuçlandı. Bu evlilikten çocuğu olmadı.

MÜNİR ÖZKUL’UN SON EŞİ UMMAN HANIM

Münir Özkul’un son eşi Umman Özkul’du. Umman Özkul, kendisinden 25 yaş küçük olan Münir Özkul’la evlendiğinde 28 yaşındaydı, Münir Özkul ise 53’tü.

Umman Özkul, Münir Özkul’a ilk görüşte âşık olduğunu söylemiş ve ona olan bağlılığıyla tanınmıştı. Münir Özkul’un hastalık sürecinde ona Umman Özkul baktı. Bu evlilikten çocukları olmadı.

MÜNİR ÖZKUL’UN TEK OĞLU FERDİ

Münir Özkul’un üç çocuğundan biri Ferdi Özkul’dur. İlk eşi Şadan Özkul’dan olan Ferdi, babasının yolundan gitmedi ve aşçılık mesleğini seçti. Şu anda Kanada’da yaşayan Ferdi Özkul’un Ottawa’da altı restoranı bulunuyor.