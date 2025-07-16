Yeşilçam efsanesi Münir Özkul’in Cihangir’deki evi neden satıldı? Kızı Güner Özkul açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Sabah Gazetesi
Yeşilçam efsanesi Münir Özkul’in Cihangir’deki evi neden satıldı? Kızı Güner Özkul açıkladı

Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Münir Özkul’un kızı, oyuncu Güner Özkul, önceki akşam Cihangir’de köpeğini gezdirirken görüntülendi. Mütevazı tavırlarıyla dikkat çeken Özkul’a, “Cihangir’e mi döndünüz? Babanızın evinde mi yaşıyorsunuz?” sorusu yöneltildi. Özkul, “Üvey annemin sağlık sorunları nedeniyle maddi ihtiyaç doğunca o evi sattık” yanıtını verdi.

Türk sinemasının efsanesi Münir Özkul’un kızı Güner Özkul, babasının filmlerinden telif alamadığı gerekçesiyle yapım şirketlerine dava açmıştı.

yesilcam-efsanesi-munir-ozkulin-cihangirdeki-evi-neden-satildi-kizi-guner-ozkul-acikladi-yenicag-1.jpg

Hababam Sınıfı’nda Mahmut Hoca, Aile Şerefi’nde Yaşar Usta, Neşeli Günler’de Turşucu Kazım gibi rolleriyle hafızalara kazınan ve 2018’de 93 yaşında vefat eden Münir Özkul’un kızı Güner Özkul, yapım şirketlerine karşı dava açmıştı.

yesilcam-efsanesi-munir-ozkulin-cihangirdeki-evi-neden-satildi-kizi-guner-ozkul-acikladi-yenicag-3.jpg

Dava dilekçesinde, babasının filmlerinin televizyon ve dijital platformlarda yayınlanmasına rağmen telif ücreti ödenmediğini belirten Güner Özkul, mahkemeden adil bir karar beklediğini ifade etmişti.

yesilcam-efsanesi-munir-ozkulin-cihangirdeki-evi-neden-satildi-kizi-guner-ozkul-acikladi-yenicag-6.jpg

Özkul, davanın mirasçılar lehine sonuçlanması durumunda Münir Özkul’un filmlerinden telif talep edilebileceğini söylemişti.

yesilcam-efsanesi-munir-ozkulin-cihangirdeki-evi-neden-satildi-kizi-guner-ozkul-acikladi-yenicag-2.jpg

Gökhan Gökduman’ın haberine göre, merhum usta sanatçı Münir Özkul’un oyuncu kızı Güner Özkul, önceki akşam Cihangir’de köpeğini gezdirirken objektiflere takıldı.

yesilcam-efsanesi-munir-ozkulin-cihangirdeki-evi-neden-satildi-kizi-guner-ozkul-acikladi-yenicag-1.webp

Gazetecilerle sohbet eden Özkul’a, “Cihangir’e mi döndünüz? Babanızın evinde mi yaşıyorsunuz?” sorusu soruldu.

yesilcam-efsanesi-munir-ozkulin-cihangirdeki-evi-neden-satildi-kizi-guner-ozkul-acikladi-yenicag-5.jpg

Özkul, “Üvey annemin sağlık sorunları nedeniyle maddi ihtiyaç doğunca o evi sattık” dedi.

yesilcam-efsanesi-munir-ozkulin-cihangirdeki-evi-neden-satildi-kizi-guner-ozkul-acikladi-yenicag-8.jpg

BU EVDE VEFAT ETTİ

Ünlü oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü: “Galatasaray’da yaşıyorum ama buradaki evin önünden geçerken tuhaf hissediyorum. Artık burada oturmuyoruz diyerek kendimi avutuyorum. Rahmetli babam uzun yıllar orada yaşadı, orada vefat etti. Önünden geçerken çok duygulanıyorum.”

yesilcam-efsanesi-munir-ozkulin-cihangirdeki-evi-neden-satildi-kizi-guner-ozkul-acikladi-yenicag-9.jpg

Oyuncu, son dönemde iki dikey dizi projesinde yer aldığını söyledi ve ekledi: “Bu diziler telefona özel olarak çekiliyor.”

yesilcam-efsanesi-munir-ozkulin-cihangirdeki-evi-neden-satildi-kizi-guner-ozkul-acikladi-yenicag-11.jpg

Hababam Sınıfı’nda Özel Çamlıca Lisesi’nin tatlı sert müdür yardımcısı “Kel Mahmut” karakteriyle akıllara kazınan Münir Özkul, Mavi Boncuk, Bizim Aile, Aile Şerefi, Gülen Gözler, Neşeli Günler, Gırgıriye ve Görgüsüzler gibi birçok filmde rol aldı.

yesilcam-efsanesi-munir-ozkulin-cihangirdeki-evi-neden-satildi-kizi-guner-ozkul-acikladi-yenicag-12.jpg

MÜNİR ÖZKUL KİMDİR?

Münir Özkul, 15 Ağustos 1925’te İstanbul’da doğdu. İstanbul Erkek Lisesi’nden mezun olan Özkul, sanat hayatına lise yıllarında başladı ve 1940’ta Bakırköy Halkevi’nde tiyatro oyunlarında oynadı.

yesilcam-efsanesi-munir-ozkulin-cihangirdeki-evi-neden-satildi-kizi-guner-ozkul-acikladi-yenicag-13.jpg

İstanbul’daki evinde vefat eden Yeşilçam’ın usta ismi Münir Özkul, 93 yaşındaydı. Uzun yıllar KOAH ve demans hastalıklarıyla mücadele etti.

yesilcam-efsanesi-munir-ozkulin-cihangirdeki-evi-neden-satildi-kizi-guner-ozkul-acikladi-yenicag-4.jpg

Münir Özkul, tiyatro kökenli olmasına rağmen sinemayla ün kazandı.

yesilcam-efsanesi-munir-ozkulin-cihangirdeki-evi-neden-satildi-kizi-guner-ozkul-acikladi-yenicag-14.jpg

En bilinen rollerinden biri, Hababa

yesilcam-efsanesi-munir-ozkulin-cihangirdeki-evi-neden-satildi-kizi-guner-ozkul-acikladi-yenicag-15.jpg

Adile Naşit ile oynadığı filmlerle Türk sinemasının unutulmaz ikililerinden oldu.

yesilcam-efsanesi-munir-ozkulin-cihangirdeki-evi-neden-satildi-kizi-guner-ozkul-acikladi-yenicag-16.jpg

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi’nin sanat tarihi bölümüne devam eden Münir Özkul, 1948’de “Aşk Köprüsü” adlı tiyatro oyunuyla profesyonel kariyerine adım attı.

yesilcam-efsanesi-munir-ozkulin-cihangirdeki-evi-neden-satildi-kizi-guner-ozkul-acikladi-yenicag-17.jpg

Aşk Köprüsü’nün ardından Muhsin Ertuğrul yönetimindeki Küçük Sahne’ye geçti. John Steinbeck’ten Fareler ve İnsanlar (1951), John Millington Synge’den Babayiğit, George Axelrod’dan Yaz Bekarı (1954), John Patrick’ten Çayhane (1955) gibi oyunlarda rol aldı.

yesilcam-efsanesi-munir-ozkulin-cihangirdeki-evi-neden-satildi-kizi-guner-ozkul-acikladi-yenicag-18.jpg

Daha sonra İstanbul Şehir Tiyatroları’nda, Ankara Devlet Tiyatrosu’nda ve İstanbul’da Bulvar Tiyatrosu’nda arkadaşlarıyla kurduğu grupla çalıştı.

yesilcam-efsanesi-munir-ozkulin-cihangirdeki-evi-neden-satildi-kizi-guner-ozkul-acikladi-yenicag-42.jpg

1970’lerden itibaren, özellikle Ertem Eğilmez’in kalabalık kadrolu filmlerinde yer almaya başlayan Münir Özkul, Hababam Sınıfı’ndaki “Mahmut Hoca” karakteriyle tüm Türkiye’de tanındı.

yesilcam-efsanesi-munir-ozkulin-cihangirdeki-evi-neden-satildi-kizi-guner-ozkul-acikladi-yenicag-41.jpg

Kariyeri boyunca 200’den fazla filmde oynayan Özkul, Sev Kardeşim filmindeki performansıyla 1972 Altın Portakal Film Festivali’nde “en iyi erkek oyuncu” ödülünü kazandı. Bizim Aile filmindeki “Yaşar Usta” rolüyle de 1977 Azerbaycan Film Festivali’nde özel ödül aldı. Süt Kardeşler filminde yönetmen yardımcılığı yaptı.

yesilcam-efsanesi-munir-ozkulin-cihangirdeki-evi-neden-satildi-kizi-guner-ozkul-acikladi-yenicag-40.jpg

Sinemada başarılarla dolu bir hayat yaşayan Münir Özkul, dört evlilik yaptı. Bir oğlu ve iki kızı olan Özkul’un çocuklarından ikisi ilk eşi Şadan Özkul’dan dünyaya geldi. İkinci eşi de kendisi gibi ünlü bir oyuncuydu. Filmlerde babacan bir imaj çizse de özel hayatında çapkınlığıyla tanınıyordu. Gelin, Münir Özkul’un hayatına yakından bakalım.

yesilcam-efsanesi-munir-ozkulin-cihangirdeki-evi-neden-satildi-kizi-guner-ozkul-acikladi-yenicag-23.jpg

Münir Özkul, kızı Güner Özkul’un da dediği gibi çapkın biriydi. 93 yıllık ömrüne dört evlilik sığdırdı. İlk eşi Şadan Özkul Işık’tı. Bu evlilikten iki çocuğu oldu. Oğlu Ferdi Özkul şu anda Kanada’da yaşıyor. Kızı Münir Özkul’un ikinci eşi, izleyicilerin dizilerden tanıdığı oyuncu Suna Selen’di.

yesilcam-efsanesi-munir-ozkulin-cihangirdeki-evi-neden-satildi-kizi-guner-ozkul-acikladi-yenicag-43.jpg

ROL AŞKI GERÇEĞE DÖNDÜ

Bulvar Tiyatrosu’nda tanışan Münir Özkul ve Suna Selen, ilk yıl yalnızca arkadaşlık kurdu. Suna Selen o dönemde başka biriyle evliydi. Boşanmasının ardından “Leyleğin Ömrü” oyununda birlikte rol aldılar ve yakınlaştılar. Suna Selen, bu ilişkiyi “Rol icabı âşık hissederler, sonra bu gerçek olur, bizimki de öyleydi” diye tarif etti.

yesilcam-efsanesi-munir-ozkulin-cihangirdeki-evi-neden-satildi-kizi-guner-ozkul-acikladi-yenicag-40.jpg

14 YIL BERABER YAŞADILAR!

Münir Özkul ve Suna Selen, 1965’te evlendi. Evlilikleri altı yıl sürdü, ancak 14 yıl birlikte yaşadılar. Bu evlilikten bir kızları oldu. Çift, kızları sekiz yaşındayken 1974’te boşandı, ancak dostluklarını sürdürdü.

yesilcam-efsanesi-munir-ozkulin-cihangirdeki-evi-neden-satildi-kizi-guner-ozkul-acikladi-yenicag-33.jpg

1965’te evlenen ve 1974’te ayrılan Münir Özkul ve Suna Selen’in bu evlilikten bir kızları dünyaya geldi.

yesilcam-efsanesi-munir-ozkulin-cihangirdeki-evi-neden-satildi-kizi-guner-ozkul-acikladi-yenicag-13.jpg

KIZLARI DA OYUNCU

Münir Özkul ve Suna Selen’in kızı Güner Özkul, 1 Şubat 1966’da doğdu. Kül Masalı, Alparslan: Büyük Selçuklu, Yasak Elma, Beni Çok Sev gibi yapımlarda rol aldı.

yesilcam-efsanesi-munir-ozkulin-cihangirdeki-evi-neden-satildi-kizi-guner-ozkul-acikladi-yenicag-39.jpg

Güner Özkul, sperm bankasından çocuk sahibi olmasıyla da tanınıyor.

yesilcam-efsanesi-munir-ozkulin-cihangirdeki-evi-neden-satildi-kizi-guner-ozkul-acikladi-yenicag-32.jpg

TOPHANELİ ÖRÜMCEK YAŞAR

Münir Özkul’un en ilginç eşi Tophaneli Örümcek Yaşar lakaplı Yaşar Hanım’dı. 1974’te Suna Selen’den boşanan Özkul, üçüncü evliliğini Yaşar Hanım’la yaptı. Ancak bu evlilik de uzun sürmedi ve boşanmayla sonuçlandı. Bu evlilikten çocuğu olmadı.

yesilcam-efsanesi-munir-ozkulin-cihangirdeki-evi-neden-satildi-kizi-guner-ozkul-acikladi-yenicag-38.jpg

MÜNİR ÖZKUL’UN SON EŞİ UMMAN HANIM

Münir Özkul’un son eşi Umman Özkul’du. Umman Özkul, kendisinden 25 yaş küçük olan Münir Özkul’la evlendiğinde 28 yaşındaydı, Münir Özkul ise 53’tü.

yesilcam-efsanesi-munir-ozkulin-cihangirdeki-evi-neden-satildi-kizi-guner-ozkul-acikladi-yenicag-35.jpg

Umman Özkul, Münir Özkul’a ilk görüşte âşık olduğunu söylemiş ve ona olan bağlılığıyla tanınmıştı. Münir Özkul’un hastalık sürecinde ona Umman Özkul baktı. Bu evlilikten çocukları olmadı.

yesilcam-efsanesi-munir-ozkulin-cihangirdeki-evi-neden-satildi-kizi-guner-ozkul-acikladi-yenicag-19.jpg

MÜNİR ÖZKUL’UN TEK OĞLU FERDİ

Münir Özkul’un üç çocuğundan biri Ferdi Özkul’dur. İlk eşi Şadan Özkul’dan olan Ferdi, babasının yolundan gitmedi ve aşçılık mesleğini seçti. Şu anda Kanada’da yaşayan Ferdi Özkul’un Ottawa’da altı restoranı bulunuyor.

yesilcam-efsanesi-munir-ozkulin-cihangirdeki-evi-neden-satildi-kizi-guner-ozkul-acikladi-yenicag-37.jpg

yesilcam-efsanesi-munir-ozkulin-cihangirdeki-evi-neden-satildi-kizi-guner-ozkul-acikladi-yenicag-36.jpg

yesilcam-efsanesi-munir-ozkulin-cihangirdeki-evi-neden-satildi-kizi-guner-ozkul-acikladi-yenicag-34.jpg

yesilcam-efsanesi-munir-ozkulin-cihangirdeki-evi-neden-satildi-kizi-guner-ozkul-acikladi-yenicag-31.jpg

yesilcam-efsanesi-munir-ozkulin-cihangirdeki-evi-neden-satildi-kizi-guner-ozkul-acikladi-yenicag-29.jpg

yesilcam-efsanesi-munir-ozkulin-cihangirdeki-evi-neden-satildi-kizi-guner-ozkul-acikladi-yenicag-28.jpg

yesilcam-efsanesi-munir-ozkulin-cihangirdeki-evi-neden-satildi-kizi-guner-ozkul-acikladi-yenicag-27.jpg

yesilcam-efsanesi-munir-ozkulin-cihangirdeki-evi-neden-satildi-kizi-guner-ozkul-acikladi-yenicag-26.jpg

yesilcam-efsanesi-munir-ozkulin-cihangirdeki-evi-neden-satildi-kizi-guner-ozkul-acikladi-yenicag-25.jpg

yesilcam-efsanesi-munir-ozkulin-cihangirdeki-evi-neden-satildi-kizi-guner-ozkul-acikladi-yenicag-24.jpg

yesilcam-efsanesi-munir-ozkulin-cihangirdeki-evi-neden-satildi-kizi-guner-ozkul-acikladi-yenicag-22.jpg

yesilcam-efsanesi-munir-ozkulin-cihangirdeki-evi-neden-satildi-kizi-guner-ozkul-acikladi-yenicag-21.jpg

yesilcam-efsanesi-munir-ozkulin-cihangirdeki-evi-neden-satildi-kizi-guner-ozkul-acikladi-yenicag-16.jpg

Son Haberler
Manchester City'den rekor imza! Yılda 100 milyon Sterlin kazanacak
Manchester City'den rekor imza! Yılda 100 milyon Sterlin kazanacak
Osimhen'in alternatifi belli oldu!
Osimhen'in alternatifi belli oldu!
12 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı!
12 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı!
Bakım merkezinde kan donduran olay! Kadının gözlerini oydu
Bakım merkezinde kan donduran olay! Kadının gözlerini oydu
Beşiktaş'ta kriz! Yeni transfer gelmiyor
Beşiktaş'ta kriz! Yeni transfer gelmiyor