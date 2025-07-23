Yeşilçam Efsanesi’nden yürek burkan itiraflar! ‘Tecavüzcü Coşkun’un bilinmeyen hikayesi: 500’e yakın filmde rol aldı

Berber çıraklığından sinemaya uzanan öyküsüyle dikkat çeken Göğen, kötü adam rolleriyle akıllarda kaldı ve 36 yıldır Antalya’da yaşıyor.

İleri yaşına rağmen tutkuyla hayata bağlı kalan Göğen, bir eğlence merkezinde halkla ilişkiler koordinatörü olarak çalışıyor ve sinemaya değer veriyor.

2018’de kızı Dünya’yı, yedi ay önce eşi Anjelika’yı kanserden kaybeden sanatçı, eşinden kalan “Ravda” adlı köpeğine sarılarak teselli buluyor.

Son oynadığı “Mitoloji Mafyası” komedi filminin vizyona girmesini sabırsızlıkla bekleyen Göğen, sağlığıyla ilgili yanlış haberlere tepki gösteriyor.

Yedi yıl önceki aort ameliyatı sonrası çekilen fotoğrafının yeniymiş gibi kullanıldığını, sağlığı hakkında asılsız haberler çıktığını belirten Göğen, bu durumun kendisini üzdüğünü ifade etti.

“Rolüm, aile babası olduğum biliniyor. Sağlığımla ilgili iddialardan dolayı iki gündür herkes arıyor. Kimse benimle oyun oynamasın, rahatsız oldum. İşime gücüme bakıyorum. 80 yaşındayım, macera ya da reklama ihtiyacım yok.” dedi.

“AMİGOLUK DA YAPTIM”

Sporla büyüdüğünü, bunun faydalarını ileri yaşta gördüğünü vurgulayan Göğen, 30 yıl Galatasaray, 22 yıl Antalyaspor amigoluğu yaptığını anlattı.

Coşkun Öğen ile eşi Anjelika (Üstte)

Amigoluğun zorluğuna dikkat çeken Göğen, Belgrad Ormanı’nda koştuğunu, özel spor yaptığını ve profesyonel dansçı olduğunu belirtti.

Sevenlerinin her yerde kendisiyle fotoğraf çektirdiğini söyleyen Göğen, “İlkokul mezunuyum, üç dil biliyorum. 9 yaşından beri çalışıyorum. Neyi görmedim ki! Aile hayatım güzel, evlatlarım var. Bir evladımı, yedi ay önce eşimi, üç ayda dört arkadaşımı kaybettim. Bir yılda 14 kilo verdim.” dedi.

“MİTOLOJİ MAFYASI, HARİKA BİR KOMEDİ”

Son olarak “Mitoloji Mafyası” filminde rol aldığını, çekimlerin Çanakkale Geyikli’de yapıldığını anlatan Göğen, filmin çok başarılı olduğunu belirtti.

“Sıcaklık sıfırın altında 15 dereceye düştü. Bereket tanrısı ve Alaaddin’in cinini oynadım. Çekimlerden sonra zatürre oldum. Film sezona hazırlanıyor, muhteşem oyuncular var. Nuri Alço da orada” dedi.

Kötü adam rolleriyle bilinen Nuri Alço ile 48 yıllık dost olduklarını vurgulayan Göğen, Yeşilçam’da zor şartlarda güzel filmler çektiklerini anlattı.

“Yeşilçamlı olmaktan gurur duyuyorum. Harika insanlarla çalıştım. Kadın-erkek ayrımı yoktu, dostluklar vardı. Birlikte yemek yenir, aç olana ikram edilirdi. Toplum bizi seviyor.” dedi.

“FERDİ TAYFUR EN İYİ AKTÖR”

Vefat eden Ferdi Tayfur’un büyük bir değer olduğunu söyleyen Göğen, “Birçok şarkıcıyla çalıştım ama en iyi aktör, en çalışkan Ferdi Tayfur’du. Necla Nazır da klas bir kadındı, selamlarımı yolluyorum.” dedi.

Sevgiyle yaşadığını, her zaman mutlu olduğunu vurgulayan Göğen, “Yeşilçamlı olmak ayrıcalık. Karavanlarda çalıştık, dublör kullanmadık. Dayağı da, lafı da yiyen bizlerdik. Yeni oyuncular kıymet bilsin. Renkli fotoğrafları onlar gördü, biz görmedik ama renkli fotoğraflar da siyah beyaz olur. Yaşamanın değerini bilsinler.” dedi.

Coşkun Göğen'ın ​​​​​kızı Dünya (Üstte)

Galatasaray ve Antalyaspor’a sevgisini dile getiren Göğen, “Hoş geldin Osimhen, seni çok seviyoruz,” diyerek destek verdi.

“Yeşilçam sokağında büyüdüm. Berber dükkanının önünden figüran minibüsleri kalkardı. Bir gün minibüse bindim ve bir daha dönmedim.” diyerek sözlerini bitirdi.

Coşkun Göğen ile kızı Dünya (Üstte)

COŞKUN GÖĞEN KİMDİR?

Coşkun Göğen, 14 Haziran 1946'da İstanbul Samatya'da doğan Türk sinema ve tiyatro oyuncusudur. Makedonya göçmeni bir ailenin çocuğu olan Göğen, ortaokul ikinci sınıfta eğitimini bırakarak iş hayatına berber çırağı olarak başlamıştır.

Gençliğinde Galatasaray taraftarı ve amigo olarak tanınmış, ardından dans ve fotoromanlarla ilgilenmiştir. 17 yaşında bir dans grubu aracılığıyla Yeşilçam'a adım atmış ve 1972 yapımı Asi Gençler filmiyle oyunculuk kariyerine başlamıştır.

"Tecavüzcü Coşkun" lakabıyla ünlenen Göğen, özellikle 1979 yapımı Yanmışım filmindeki kötü adam rolüyle hafızalara kazınmıştır. Türk sinemasında hırsız, çapkın veya kadınlara laf atan karakterleriyle tanınsa da, gerçek hayatta sevecen ve yardımsever bir kişilik olarak bilinir.

500'ün üzerinde film ve tiyatro oyununda rol almış, Sahte Kabadayı, Tarzan Rıfkı, G.O.R.A, Vezir Parmağı gibi yapımlarda yer almıştır.

Son olarak 2024'te Mitoloji Mafyası ve Hayalimdeki Köy 2 gibi projelerde oynamıştır.1971-1997 yılları arasında evli kalan Göğen’in Güneş, Dünya ve Uzay adında üç kızı vardır. 2018'de kızı Dünya Göğen'i kanser nedeniyle kaybetmiştir.

2006'da Rus asıllı Anjelika Cherkashina ile evlenmiş, ancak 2024'te eşi de kanserden vefat etmiştir. 1989'dan beri Antalya'da yaşayan Göğen, Antalyaspor taraftarı ve amigosudur; Konyaaltı'nda bir eğlence merkezinde halkla ilişkiler koordinatörlüğü yapmaktadır.

80 yaşında olmasına rağmen sinema tutkusunu sürdüren Göğen, Yeşilçam’ın sevilen isimlerinden biridir.